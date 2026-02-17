Oglas

avenija Većeslava Holjevca

FOTO / Teška prometna u Zagrebu, auto završio na krovu

N1 Info
17. velj. 2026. 21:07
17.02.2026., Zagreb - Teska prometna nesreca na aveniji Veceslava Holjevca kod skretanja u Horvatovu ulicu u kojoj su sudjelovala dva automobila. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Teška prometna nesreća dogodila se večeras u Zagrebu.

Na aveniji Većeslava Holjevca kod skretanja u Horvatovu ulicu došlo je do sudara dva automobila.

17.02.2026., Zagreb - Teska prometna nesreca na aveniji Veceslava Holjevca kod skretanja u Horvatovu ulicu u kojoj su sudjelovala dva automobila. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Uslijed sudara jedan je završio na krovu, a i drugi je, prema prvim fotografijama s mjesta događaja, pretrpio veliku štetu.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima

Teme
Zagreb prometna nereća

