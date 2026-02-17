avenija Većeslava Holjevca
FOTO / Teška prometna u Zagrebu, auto završio na krovu
N1 Info
|
17. velj. 2026. 21:07
|
0komentara
Teška prometna nesreća dogodila se večeras u Zagrebu.
Oglas
Na aveniji Većeslava Holjevca kod skretanja u Horvatovu ulicu došlo je do sudara dva automobila.
Uslijed sudara jedan je završio na krovu, a i drugi je, prema prvim fotografijama s mjesta događaja, pretrpio veliku štetu.
Zasad nema informacija o ozlijeđenima
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1h
Najnovije
Crna kronika
|
prije 20 min.|
Pregled dana
Oglas
Oglas