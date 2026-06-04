Nadbiskup Križić: Ima dovoljno kruha u svijetu, ali zbog sebičnosti mnogi ljudi umiru

Po njegovim riječima, logiku Krista živi otac koji se žrtvuje za svoju djecu, koji pošteno radi i nosi teret za obitelj. Logiku Krista, dometnuo je, živi i mladi čovjek koji ostaje vjeran Bogu, osoba koja prašta, te bolesnik koji trpi. "Svi oni darivaju sebe, a to nije lako," poručio je nadbiskup Križić.