Optužen osječki sudac kojeg je Mamić nazvao kriminalcem. Sudit će mu se u Rijeci

"Potom me po istom posredniku zamolio da ne dam nikakvo mišljenje, što se po zakonu smatra kao da ste dali pozitivno mišljenje, no ja sa i to odbio, rekavši da ću dati mišljenje sukladno svom profesionalnom mišljenju i dao sam negativno mišljenje. Tada mi je od Šeksa poslana poruka da ću završiti u kaznenom postupku po prijavi koju je podnijela njegova kći i, prema svemu sudeći, ja završavam u kaznenom postupku", rekao je Vrban za Jutarnji list dan prije nego što je Uskok protiv njega pokrenuo istragu u listopadu prošle godine.