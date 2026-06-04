Nicusor Dan
Rumunjski predsjednik nominirao svog savjetnika za mjesto premijera: "Budući da se stranke nisu slagale..."
Rumunjski centristički predsjednik Nicusor Dan nominirao je u četvrtak svog savjetnika Eugena Tomca za položaj premijera, nastojeći okončati političku krizu koja je zaustavila donošenje odluka, ugrozila pristup EU fondovima i dovela do rekordno niskih vrijednosti nacionalne valute.
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Proeuropska koalicijska vlada raspala se prije mjesec dana kada su najbrojniji Socijaldemokrati povukli podršku premijeru Ilieu Bolojanu i udružili snage s oporbenom krajnjom desnicom u izglasavanju nepovjerenja.
Pad vlade manje od godinu dana nakon što je došla na vlast ugrozio je napore za daljnje smanjenje najvećeg proračunskog deficita u Europskoj uniji, a također je doveo u opasnost i investicijski rejting zemlje.
Tomac (44), zastupnik u Europskom parlamentu i čelnik stranke koja nije u rumunjskom zakonodavnom tijelu, imat će deset dana da formira vladu i dobije povjerenje parlamenta.
Njegov kabinet sastojat će se od tehnokrata jer stranke nisu uspjele formirati novu koaliciju koja bi mogla imati parlamentarnu većinu.
"Budući da se stranke nisu slagale, jedino moguće rješenje je premijer koji je neovisan o parlamentarnim strankama", rekao je Dan novinarima.
Dan je rekao da bi prioriteti nove vlade trebali biti održavanje prozapadnog stava, očuvanje financijske stabilnosti, provođenje reformi za osiguranje EU sredstava i pojašnjenje proračunskih planova za 2027. godinu.
Ako bude potvrđena, nova vlada morat će brzo provesti reforme kako bi iskoristila oko 8,6 milijardi eura vrijednih EU fondova za oporavak i otpornost prije krajnjeg roka u kolovozu te kako bi osigurala da se smanjenje deficita nastavi i nakon 2026. godine.
Novi kabinet vjerojatno će se mučiti s dobivanjem podrške fragmentiranog parlamenta za sporne reforme, uključujući zakon kojim se utvrđuju kriteriji za isplatu plaća u javnom sektoru.
Sljedeći parlamentarni izbori u Rumunjskoj ne bi se trebali održati do 2028. Nikada nije održana prijevremena izborna kampanja, a analitičari kažu da je vjerojatnost da će se to sada dogoditi mala jer oporbena krajnje desna Alijansa za ujedinjenje Rumunja (AUR) vodi u anketama javnog mnijenja.
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