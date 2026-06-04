Rumunjski predsjednik nominirao svog savjetnika za mjesto premijera: "Budući da se stranke nisu slagale..."

Sljedeći parlamentarni izbori u Rumunjskoj ne bi se trebali održati do 2028. Nikada nije održana prijevremena izborna kampanja, a analitičari kažu da je vjerojatnost da će se to sada dogoditi mala jer oporbena krajnje desna Alijansa za ujedinjenje Rumunja (AUR) vodi u anketama javnog mnijenja.