Obnova Herceg-Bosne? Krešić za N1: Legitimno je razgovarati o tome, Hrvati više ne žele šutjeti

Je li riječ o realnom političkom rješenju ili prije svega o poruci nezadovoljstva položajem Hrvata u BiH, može li to pitanje postati važna tema predizborne kampanje te kakve bi posljedice moglo imati na odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine, razgovarala je s novinarom Zoranom Krešićem naša Viktorija Kristić.