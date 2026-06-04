Incident sa zrakoplovom koji je letio prema Splitu: Zbog jednog putnika se vratio u London i sletio

"Poštovani, žao nam je što je vaš današnji let odgođen zbog incidenta s putnicima u vašem zrakoplovu. Očekuje se da će vaš let sada poletjeti u 18:45. Prijava će se zatvoriti 40 minuta prije vašeg izvornog vremena polaska", navodi se u obavijesti putnicima koji su na put iz Londona za Split trebali krenuti u 17:10.