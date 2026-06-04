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IZAZVAO PROBLEME

Incident sa zrakoplovom koji je letio prema Splitu: Zbog jednog putnika se vratio u London i sletio

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N1 Info
|
04. lip. 2026. 20:06
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avion, zrakoplov
Pixabay/Ilustracija

Incident sa zrakoplovom dogodio se i Splitu, vezanim za let iz Londona.

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Naime, putnici u splitskoj zračnoj luci dobili su obavijest da je njihov let zrakoplovom Jet2 odgođen zbog incidenta u zrakoplovu, prenosi Net.hr.

"Poštovani, žao nam je što je vaš današnji let odgođen zbog incidenta s putnicima u vašem zrakoplovu. Očekuje se da će vaš let sada poletjeti u 18:45. Prijava će se zatvoriti 40 minuta prije vašeg izvornog vremena polaska", navodi se u obavijesti putnicima koji su na put iz Londona za Split trebali krenuti u 17:10.

Incident se dogodio jer je jedan putnik radio problem tijekom leta. Zbog toga se zrakoplov vratio u London, iskrcao problematičnog putnika te je ponovno poletio za Split.

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Teme
incident london split zrakoplov

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