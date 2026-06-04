Schmidt: Novi visoki predstavnik za BiH do kraja lipnja, važno da OHR ostaje

U jednom od prvih komentara nakon toga ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je ocijenio kako je to bio do sada najdemokratičniji proces izbora visokog predstavnika jer su u tome mogli sudjelovati i domaći političari koji su imali priliku iznijeti svoja stajališta što je na kraju dovelo do toga da OHR ostaje sa ovlastima koje ima visoki predstavnik.