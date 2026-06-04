Očevid i dalje traje
Zrakoplov koji je pao kod Medulina letio iz Linza: Poginuli piloti su državljani Austrije
Zrakoplov koji je pao na području Medulina u četvrtak ujutro kad su poginule četiri osobe bio je registriran u Njemačkoj, letio je iz Linza u Austriji prema Medulinu, a dvojica poginulih, piloti zrakoplova, austrijski su državljani, dok identifikacija druge dvojice još nije obavljena.
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Iza 18 sati tijela stradalih iznesena iz zrakoplova, a na mjesto teške nesreće došla je ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić.
Vukić je u izvijestila da je Agencija službenu dojavu o padu zrakoplova primila u 11,20 sati od Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave istarske i Hrvatske kontrole zračnog prometa te da je riječ o manjem zrakoplovu njemačkih registracija koji je letio iz Linza u Austriji prema Medulinu.
"Četvero ih je poginulo, dvoje poginulih, piloti zrakoplova, bili su austrijski državljani, dok identifikacija preostale dvije osobe još nije obavljena", rekla je Vukić te dodala da se na mjestu teške nesreće provodi očevid. Sve ostale činjenice i okolnosti bit će utvrđene daljnjom istragom.
Na pitanje je li zrakoplov bio u kontaktu s Hrvatskom kontrolom leta, Vukić je ponovila da će se svi dokazi i činjenice utvrditi tijekom istrage.
Naglasila je da su stradala četvorica muškaraca te da je Agencija u kontaktu s austrijskim veleposlanstvom.
"U roku od 30 dana izdat ćemo preliminarno izvješće i otvoriti sigurnosnu istragu. Surađivat ćemo s austrijskim tijelima. Istražitelji su na terenu, mali avioni nemaju crnu kutiju. Istraga će trajati nekoliko mjeseci, utvrdit ćemo uzrok nesreće i izdajemo preporuke", kazala je ravnateljica Agencije.
Očevid na mjestu nesreće i dalje traje.
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