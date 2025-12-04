napadnut oštrim predmetom
Izbodeni policajac u Splitu teško je ozlijeđen: Policija uhitila jednu osobu
Na području Bilice u Splitu oštrim predmetom teško je ozlijeđen policajac u srijedu navečer, a bio je izvan službe i odjeven u civilnu odjeću, izvijestili su u iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske u četvrtak.
Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22, 45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan.
Napadač je nakon napada na policajca pobjegao te je za njim bila organizirana potraga.
Istraživanje u tijeku
Jutros oko 7.40 policija je javila da je "jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku".
Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.
"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", objavila je splitska policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
