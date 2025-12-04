Oglas

napadnut oštrim predmetom

Izbodeni policajac u Splitu teško je ozlijeđen: Policija uhitila jednu osobu

N1 Info
04. pro. 2025. 06:24
Ivana Ivanovic / Pixsell / ILUSTRACIJA / Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na području Bilice u Splitu oštrim predmetom teško je ozlijeđen policajac u srijedu navečer, a bio je izvan službe i odjeven u civilnu odjeću, izvijestili su u iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske u četvrtak.

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22, 45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan.

Napadač je nakon napada na policajca pobjegao te je za njim bila organizirana potraga.

Istraživanje u tijeku

Jutros oko 7.40 policija je javila da je "jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem pod nadzorom policije te se poduzimaju mjere i radnje u sklopu istraživanja koje je u tijeku". 


Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika.

"Nadamo se da će se naš kolega, uz pomoć liječnika, oporaviti, mislimo na njega, uz njega smo i njegovu obitelj u ovim zahtjevnim trenucima", objavila je splitska policija.

napad policija split

