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SPLIT

U teškoj prometnoj nesreći poginuo motociklist

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Hina
|
04. srp. 2026. 17:05
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MUP, policija
MUP

U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu popodne dogodila na predjelu Trgovačko-transportnog terminala Split (TTTS) smrtno je stradao motociklist, izvijestila je splitska policija.

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Prometna nesreća dogodila se kod regionalne veletržnice na predjelu TTTS-a oko 14 sati, a u njoj su sudjelovali osobni automobil i motociklist.

Nakon sudara motociklist je kolima Hitne medicinske pomoći prebačen u splitsku bolnicu no, unatoč naporima liječnika preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda.

​Splitska policija na mjestu nesreće obavlja očevid nakon kojeg bi se trebali doznati uzroci sudara.

Teme
policija prometna nesreća split

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