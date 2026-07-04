SPLIT
U teškoj prometnoj nesreći poginuo motociklist
U teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu popodne dogodila na predjelu Trgovačko-transportnog terminala Split (TTTS) smrtno je stradao motociklist, izvijestila je splitska policija.
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Prometna nesreća dogodila se kod regionalne veletržnice na predjelu TTTS-a oko 14 sati, a u njoj su sudjelovali osobni automobil i motociklist.
Nakon sudara motociklist je kolima Hitne medicinske pomoći prebačen u splitsku bolnicu no, unatoč naporima liječnika preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda.
Splitska policija na mjestu nesreće obavlja očevid nakon kojeg bi se trebali doznati uzroci sudara.
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