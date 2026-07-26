Ruske vlasti potvrdile smrt svih pet planinara iz BiH na Elbrusu

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Pet planinara iz BiH poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još uvijek nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena, objavila je u nedjelju RIA Novosti navodeći ruske vlasti.

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Rusko ministarstvo za hitna stanja reklo je da su spasioci spustili tijela dvoje planinara koje su locirali na visini od 5350 metara, nakon što su najprije spasili dvoje koji su predani medicinskoj službi na skrb.

Regionalni ogranak Istražnog odbora Ruske Federacije izjavio je da su spasioci pronašli tijela još trojice preminulih penjača, ali da još nisu evakuirani zbog lošeg vremena, izvijestila je RIA Novosti.

Iako ruske vlasti nisu rekle čiji su državljani preminuli penjači, RIA novosti kaže da se radi o planinarima iz BiH, navodeći policijske službe. Planina Elbrus, koja se uzdiže na 5642 metra sjeverno od granice s Gruzijom, poznata je po naglim promjenama vremena i uvjeta penjanja.

Bosanskohercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice.

Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, zakomplicirali operacije potrage i spašavanja.