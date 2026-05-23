Medved i Penava komentirali obilježavanje Dana mladosti pa se pozvali na Tuđmanovu baštinu

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved komentirao je u subotu obilježavanje Dana mladosti u Kumrovcu, poručivši kako je važno suočiti se s posljedicama nedemokratskih režima, ali i očuvati jedinstvo hrvatskog naroda koje je bilo ključno u stvaranju samostalne Hrvatske.
Medved je pritom podsjetio na riječi prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, naglasivši da hrvatska povijest nosi brojna teška razdoblja i podjele, ali i važnu poruku zajedništva.
"To jedinstvo bilo je preduvjet za sve ono što smo ostvarili, a poglavito za obranu i oslobađanje domovine, pa se tu vraćamo i na ovaj čin kojem ćemo danas svjedočiti, 35 godina osnivanja Zbora narodne garde gdje smo tada pristupili na poziv Tuđmana”, rekao je Medved.
Dodao je da su se sinovi iz različitih vojski iz Drugog svjetskog rata okupili oko ideje samostalne suverene Hrvatske, države u kojoj će vladati demokratski režim i u kojoj će se poštivati vladavina prava. Zato su Tuđmanove poruke i danas aktualne i predstavljaju smjernice koje treba slijediti i u budućnosti.
Penava: U fokusu moraju biti žrtve poraća
O obilježavanju Dana mladosti govorio je i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava, rekavši kako danas u fokusu moraju biti žrtve poraća ekshumirane na lokaciji Grobište Mostišće u Sudovcu, koje su pokopane kod kapele Svih hrvatskih mučenika u Možđencu kod Novog Marofa.
"Mislim da nije primjereno slaviti nikoga tko se ogriješio o ljudska prava. Poglavito ne na ovako masovnoj skali u kakvoj smo, nažalost, imali pojedince, ne samo Josipa Broza, mislim tu i na ustaški režim i na apsolutno bilo koji totalitarni režim”, izjavio je Penava.
"Ne glumatamo"
Dodao je da kao dio vladajuće koalicije i dio Vlade baštini hrvatske demokratske vrijednosti na tragu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koje su ujedno i europske vrijednosti.
"Ne glumatamo, ne patvorimo povijest kako neki žele prikazati, težimo istini koja je bila skrivena”, kazao je Penava.
Dan mladosti bila je priredba u bivšoj SFRJ kojom se obilježavao rođendan Josipa Broza Tita, a u današnjoj Hrvatskoj se održava u Kumrovcu, Titovu rodnom mjestu, gdje se krajem svibnja okupljaju njegovi štovatelji kako bi obilježili godišnjicu njegova rođenja.
