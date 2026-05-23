Kekin: Privatnoj poliklinici HZZO plaća MR jer karlovačka bolnica nema taj uređaj

Saborska zastupnica Ivana Kekin (Možemo) upozorila je, u sklopu kampanje "Javno zdravstvo DA, Medikol NE" s kojom obilazi hrvatske gradove, da HZZO već 16 godina plaća privatnoj poliklinici "Vura" usluge magnetne rezonance (MR) jer karlovačka bolnica nema taj uređaj.
Kekin je pritom napomenula da privatna poliklinika radi u karlovačkoj bolnici za najam od četiri eura po četvornom metru i ustvrdila kako je to isti model izvlačenja javnog novca iz zdravstvenog sustava u korist privatnika kao i u slučaju Medikola.
Nabava MR uređaja za karlovačku bolnicu pokrenuta je prije tri i pol godine, no uređaja i dalje nema, a u posljednje dvije godine HZZO je poliklinici "Vura" isplatio više od 835.000 eura.
"Dok čekaju da MR uređaj stigne, privatniku su gotovo isplatili cijenu cijelog uređaja. I onda se ljudi pitaju zašto javni zdravstveni sustav ne funkcionira - zato što se godinama ulagalo u privatni, umjesto u javni sustav", rekla je Kekin.
U Karlovcu se na pregled kod kardiologa čeka 368 dana, psihijatra 285 dana, pulmologa 241 dan, za ultrazvuk abdomena 257 dana, kod dječjeg psihijatra 104 dana, za CT abdomena 173 dana, a na mamografiju 119 dana. "To nisu normalne liste čekanja, to su posljedice političkih odluka", ustvrdila je Kekin.
U kampanji "Javno zdravstvo DA, Medikol NE" u roku nekoliko dana prikupljeno je više od 21.000 potpisa na peticiju kojom se traži od Vlade hitna nabava potrebnih PET/CT uređaja za javne bolnice, prekid "višemilijunskih isplata Medikolu odmah po uspostavi javnih kapaciteta", osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid modela preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima.
Javni novac mora ostati u javnom zdravstvu, poručila je Kekin.
