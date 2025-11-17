Uhićen muškarac osumnjičen za mamljenje djece

Portal Burin objavio je da je u riječki zatvor smješten 30-godišnji muškarac osumnjičen da je preko mobilne aplikacije stupao u kontakt s djevojčicama, pozivao ih da mu pošalju fotografije svog golog tijela i predlagao im da se nađu i upoznaju te imaju spolni odnos. Prema Burinu, kontaktirao je sa šest djevojčica u dobi od 12, 13 i 14 godina.