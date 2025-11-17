istražni zatvor
Uhićen muškarac osumnjičen za mamljenje djece
Tridesetogodišnji P.M. iz Vrbovskog osnovano se sumnjiči za kaznena djela mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba i upoznavanje djece s pornografijom te mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, potvrdili su u ponedjeljak iz Županijskog suda u Rijeci.
Prema podacima sa suda, okrivljenik je uhićen prošlog tjedna, a rješenjem suca istrage djelomično je prihvaćen prijedlog državnog odvjetnika te mu je, zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, određen istražni zatvor, koji može trajati mjesec dana od dana lišenja slobode, odnosno do sredine prosinca.
Sa suda napominju da je rješenje suca istrage nepravomoćno.
Portal Burin objavio je da je u riječki zatvor smješten 30-godišnji muškarac osumnjičen da je preko mobilne aplikacije stupao u kontakt s djevojčicama, pozivao ih da mu pošalju fotografije svog golog tijela i predlagao im da se nađu i upoznaju te imaju spolni odnos. Prema Burinu, kontaktirao je sa šest djevojčica u dobi od 12, 13 i 14 godina.
Burin piše kako se muškarac tereti za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta mamljenjem djece za zadovoljenje spolnih potreba te upoznavanje djece s pornografijom, koja su činjena od siječnja prošle do veljače ove godine. Kontakte s djevojčicama ostvarivao je preko svog profila na jednoj društvenoj mreži.
Dosadašnja istraga je pokazala da je, među ostalim, jednoj 13-godišnjoj djevojčici, radi zadovoljenja svog spolnog nagona, uporno slao poruke neprimjerenog sadržaja, iako je znao koje je ona dobi i da je riječ o djetetu mlađem od 15 godina, objavio je portal Burin.
