"U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika i provode se mjere traganja za počiniteljem, koji je od ranije poznat policiji", kažu iz šibensko-kninske policije. Pritom otkrivaju i da osumnjičenom ubojici posjedovanje oružja nije novost, jer su ga već i 2023. bili prijavili Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.