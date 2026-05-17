VIDEO / Ogromna eksplozija kraj izraelskog vojno-nuklearnog postrojenja

Obrambena tvrtka kasnije je priopćila da je velika eksplozija bila „unaprijed planirani eksperiment” te tvrdi da je test bio koordiniran s vlastima.
Snažna eksplozija praćena vatrenom kuglom osvijetlila je kasno u subotu noćno nebo iznad grada Beit Shemesh, uznemirivši stanovnike, piše Times of Israel.
Državna obrambena tvrtka Tomer kasnije je objavila da je eksplozija bila unaprijed planirani test te da su vlasti bile obaviještene. Međutim, stanovnici tvrde da nisu dobili nikakvo upozorenje.
Grad, koji se nalazi blizu Jeruzalema, više je puta bio pogođen projektilima koje je Iran ispalio tijekom nedavnog rata, a stanovnici su bili na rubu živaca zbog nagađanja da bi sukobi mogli ponovno izbiti.
U priopćenju je Tomer — koji razvija motore za rakete i projektile, uključujući sustav protuzračne obrane Arrow — naveo da je eksplozija bila „unaprijed planirani eksperiment koji je izveden prema planu”.
BREAKING: A massive explosion has been reported near Sdot Micha Air Base in Beit Shemesh, Israel's reported missile and nuclear storage site, with residents hearing a loud blast. Kan News claims it was a "controlled explosion" at a civilian factory. pic.twitter.com/vVr4u1duDd— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) May 16, 2026
Neimenovani izvor iz tvrtke potvrdio je za javni servis Kan da se radilo o kontroliranoj i planiranoj eksploziji, ali nije objasnio zašto je izvedena u 23:30. Kanal 12 izvijestio je, bez navođenja izvora, da je test uključivao raketna goriva, uključujući ona za projektile dometa od više tisuća kilometara. U Beit Shemeshu nalaze se i izraelska nuklerna postrojenja, iako država nikada nije službeno priznala posjedovanje nuklearnog naoružanja.
Prema Kanu, 2021. godine u tvornici se dogodila slična velika eksplozija, za koju je tvrtka također tvrdila da je riječ o planiranom testu koji nije izazvao ozljede.
Izrael i SAD navodno se pripremaju obnoviti napade na Iran ako pregovori o okončanju rata, koji je započeo krajem veljače, ne dovedu do dogovora.
Dana 1. ožujka devet osoba je poginulo, a više od 40 ih je ozlijeđeno u Beit Shemeshu nakon izravnog pogotka iranskog balističkog projektila.
