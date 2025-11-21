Zapalio se hotel Mulino uz granicu sa Slovenijom

Tomaz Primozic/F.A. BOBO

Požar koji je u petak ujutro zahvatio hotel Mulino u blizini graničnog prijelaza sa Slovenijom na Plovaniji, stavljen je pod kontrolu, ali još uvijek nije lokaliziran, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.

Po njegovim riječima, požar je izbio oko devet sati i zahvatio je potkrovlje hotela, a u gašenju je angažirano 45 vatrogasaca s dvadesetak vozila.

Na mjestu događaja su pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi iz Umaga, Buzeta, Poreča i Pule te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Bujštine.

„Uz naše snage stigle su i ekipe DVD-a iz Sečovlja te pripadnici gasilske brigade iz Kopra”, rekao je Kozlevac dodavši kako je u pitanju zahtjevna intervencija.

Gosti hotela su po izbijanju požara evakuirani.