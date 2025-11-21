Oglas

Zapalio se hotel Mulino uz granicu sa Slovenijom

Hina
21. stu. 2025. 11:53
Hrvaška, Buje, 21.11.2025, 21. november 2025Požar v hotelu Mulino, dogodekFoto: Tomaž Primožič/F.A.Bobo Photo: Tomaz Primozic/F.A. BOBO/F.A. BOBO
Požar koji je u petak ujutro zahvatio hotel Mulino u blizini graničnog prijelaza sa Slovenijom na Plovaniji, stavljen je pod kontrolu, ali još uvijek nije lokaliziran, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.

Po njegovim riječima, požar je izbio oko devet sati i zahvatio je potkrovlje hotela, a u gašenju je angažirano 45 vatrogasaca s dvadesetak vozila.

Na mjestu događaja su pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi iz Umaga, Buzeta, Poreča i Pule te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Bujštine.

„Uz naše snage stigle su i ekipe DVD-a iz Sečovlja te pripadnici gasilske brigade iz Kopra”, rekao je Kozlevac dodavši kako je u pitanju zahtjevna intervencija.

Gosti hotela su po izbijanju požara evakuirani.

Teme
mulino požar

