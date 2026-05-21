ekološki paradoks
Zasadili 78 milijardi stabala i slučajno utjecali na vodu u zemlji
Prije gotovo dvije godine radnici su posadili posljednje sadnice na južnom rubu pustinje Taklamakan. Time je dovršen zeleni pojas dug 3.046 kilometara čija je sadnja trajala 46 godina. To je dosad najvidljivija prekretnica u kineskom Programu zaštite triju sjevernih pojaseva, pokrenutom 1978. godine radi borbe protiv dezertifikacije.
Cjelokupni program traje do 2050. godine, no dovršetak pojasa oko Taklamakana označio je veliku strukturnu prekretnicu. Nova istraživanja sugeriraju da razmjeri ove infrastrukture aktivno mijenjaju vremenske obrasce u unutrašnjosti zemlje.
Studija iz 2025. godine, objavljena u časopisu Earth's Future, pratila je golema vegetacijska proširenja između 2001. i 2020. godine. Znanstvenici sa Sveučilišta Tianjin, Kineskog poljoprivrednog sveučilišta i Sveučilišta Utrecht mjerili su njihov izravan utjecaj na raspodjelu vode. Njihovi neočekivani nalazi jasno suprotstavljaju uobičajenoj pretpostavci da više drveća automatski znači i više vode.
Kako vegetacija premješta vodu
Od ranih 1980-ih Kina je zasadila približno 78 milijardi stabala u svojim osjetljivim sjevernim regijama. Taj je kolektivni napor uspješno povećao nacionalnu pokrivenost šumama s 10 posto 1949. godine na 25 posto do 2024. godine. Masovno pošumljavanje stabiliziralo je pokretne dine, smanjilo snažne pješčane oluje i povećalo regionalno skladištenje ugljika, prenosi CGTN.
Međutim, drveće također crpi velike količine vlage iz tla. Tu vlagu vraća u atmosferu kroz sitne pore na lišću tijekom evapotranspiracije. U razmjerima u kojima je Kina sadila stabla, taj je proces dovoljno velik da aktivno preusmjerava regionalne oborine.
Studija je analizirala i istočno monsunsko područje i sušni sjeverozapad. Zajedno, te dvije makroregije obuhvaćaju oko 74 posto ukupne kopnene površine Kine. U obje zone povećana pokrivenost drvećem značajno je smanjila lokalnu dostupnost vode. Vlaga nije nestala iz klimatskog sustava. Umjesto toga, prevladavajuće atmosferske struje premjestile su vodenu paru prema Tibetanskoj visoravni, koja je zbog toga dobila više vode.
„Ove promjene uzrokovale su promjene u količini oborina, usmjeravajući više vlage prema Tibetanskoj visoravni“, napisali su autori. „Nasuprot tome, istočna i sjeverozapadna Kina doživjele su smanjenje dostupnosti vode, pri čemu je sjeverozapad izgubio najviše.“
Hidrološki trošak pošumljavanja
Istraživanje je pokazalo da različite prenamjene zemljišta dovode do izrazito različitih hidroloških ishoda. Ta je dinamika bila posebno vidljiva pri analizi ciljanih državnih inicijativa poput projekta Grain for Green.
Pretvaranje autohtonih suhih travnjaka u umjetne šume povećalo je i evapotranspiraciju i lokalne oborine. Međutim, ukupna regionalna dostupnost vode ipak je pala. Žedna, neautohtona stabla troše mnogo više vode iz tla nego što to nadoknađuju dodatne oborine.
Sjeverna Kina ima oko 46 posto stanovništva zemlje i više od polovice njezina obradivog zemljišta. Ipak, raspolaže sa samo 20 posto dostupnih prirodnih zaliha vode. Veliko pošumljavanje u tim područjima, bez praćenja kretanja vlage, riskira dodatno produbljivanje ozbiljne sustavne neravnoteže.
Paradoks ugljika
Studija objavljena u časopisu PNAS u siječnju 2026. godine dodala je novu dimenziju ekološkoj bilanci. Projekt, koji su vodili istraživači s Caltecha i NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon, analizirao je 25 godina satelitskih podataka.
Podaci su pokazali da su novoozelenjeni rubovi pustinje Taklamakan uspješno postali ponor ugljika. Biljke sada apsorbiraju znatno više ugljikova dioksida nego što okolna pustinja prirodno emitira. To predstavlja prvi dokumentirani slučaj ljudske intervencije koja je ekstremno sušni krajolik pretvorila u neto apsorber ugljika.
Ti podaci otkrivaju jasan ekološki paradoks. Program sadnje uspješno je suzbio pješčane oluje i zarobio stakleničke plinove, ali je istodobno promijenio regionalnu sigurnost opskrbe vodom.
Buduće faze ovog višedesetljetnog projekta više ne mogu ignorirati taj kompromis. Sjeverna Kina trenutno prehranjuje više od polovice svog stanovništva sa samo petinom dostupne vode u zemlji. Svaka buduća strategija sadnje mora pratiti promjene u raspodjeli vlage, inače postoji rizik dodatnog isušivanja tih ključnih poljoprivrednih regija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare