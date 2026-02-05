Jesu li klimatske promjene uzrok nezapamćene plime? "To nije stvar vjerovanja, već činjenica"

Doktor Ivica Vilibić sa Zavoda za istraživanje mora i okoliša Instituta Ruđer Bošković uključio se iz Splita u program Pregleda dana. S našom Tinom Kosor Giljević razgovarao je o klimatološkim uzrocima plime koja je u srijedu podigla more za gotovo metar prouzrokujući poplave i štetu, posebice u Kaštelima
Postaja DHMZ-a na Marjanu zabilježila je udar vjetra od 131 kilometar na sat, što je, prema dostupnim podacima, treći najjači udar juga na toj mjernoj postaji od početka mjerenja.
"More sve brže ide gore"
"Olujno jugo nije toliko neuobičajeno, imamo ga svakih nekoliko godina i nizak tlak, oko 990 Pascala, ali on može biti i niži. Zbog mjeseca plima nije bila maksimalna, tako da je da more moglo još više rasti, da su poklopile još neke okolnosti", rekao je Vilibić.
Na pitanje koliko klimatske promjene utječu na ovakve klimatske ekstreme, oceanograf kaže da to nije stvar vjerovanja, već podataka.
"Imamo mjerenja više od 200, 300 godina unazad i znamo da razina mora sve brže i brže ide gore. Dodate nekoliko kapi u punu čašu i ako je zatresete, normalno da će više vode iz nje izaći. Na svim mjestima koja su poplavljena imaju niske rive, a te rive su se gradila prije nekih 100 do 200 godina, to vam već govori koliko je razina porasla", podsjeća Vilibić.
Kakvi su dugoročno rizici stanovnicima priobalja, s obzirom na razina mora zasigurno neće prestati rasti?
"Definitivno imaju sve manje vremena. Nije da će vam jedan dan doći val od 20 metara, već do ide kroz godinu u godinu. Točka na kojoj se čini šteta je već dosegnuta jer prije 10, 20 godina nije bilo ovakvih šteta", napominje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
