Jesu li klimatske promjene uzrok nezapamćene plime? "To nije stvar vjerovanja, već činjenica"

"Imamo mjerenja više od 200, 300 godina unazad i znamo da razina mora sve brže i brže ide gore. Dodate nekoliko kapi u punu čašu i ako je zatresete, normalno da će više vode iz nje izaći. Na svim mjestima koja su poplavljena imaju niske rive, a te rive su se gradila prije nekih 100 do 200 godina, to vam već govori koliko je razina porasla", podsjeća Vilibić.