Bez vinjete kroz Austriju: Evo koliko vozača svake godine bude uhvaćeno, kazne i do 3.000 eura

Vožnja austrijskim autocestama bez važeće vinjete može skupo stajati. Svake godine stotine tisuća vozača budu kažnjene zbog neplaćene ili nepravilno postavljene vinjete.
Oglas
Svi koji automobilom putuju kroz Austriju – primjerice prema skijalištima ili na odmor u Italiju – moraju platiti cestarinu i imati odgovarajuću vinjetu za autoceste i brze ceste. Vinjete se uglavnom kupuju unaprijed, a kontrolu provodi austrijska tvrtka ASFINAG pomoću kamera i mobilnih patrola.
Kako funkcionira sustav vinjeta u Austriji?
Za osobne automobile, motocikle i kampere do 3,5 tone potrebna je vinjeta, koja može biti klasična naljepnica ili digitalna verzija. Dostupne su vinjete za 10 dana, dva mjeseca ili godinu dana. Od veljače 2027. ostat će samo digitalna vinjeta.
Za kamione, autobuse i teža vozila koristi se posebna GO-naplata prema prijeđenim kilometrima. Na određenim dionicama, poput tunela i alpskih prijelaza, dodatno se naplaćuje posebna cestarina, prenosi Fenix Magazin.
Koliko vozača bude uhvaćeno bez vinjete?
Prema podacima ASFINAG-a:
- tijekom 2024. godine zabilježeno je oko 540.000 prekršaja vezanih uz vinjete
- više od 130.000 slučajeva odnosilo se na vozila s njemačkim registracijama
- u 2025. broj prekršaja porastao je na oko 670.000
- više od 200.000 slučajeva odnosilo se na njemačka vozila
Ipak, ASFINAG navodi da više od 98 posto vozača ima ispravnu vinjetu.
Kolike su kazne?
Vožnja bez važeće vinjete u Austriji smatra se izbjegavanjem plaćanja cestarine.
Kazne su sljedeće:
- motocikli: 100 eura
- automobili i kampere do 3,5 t: 200 eura
- ako se kazna ne plati odmah, slijedi upravna kazna od 300 do čak 3000 eura
Austrijske kontrole mogu vozačima čak zabraniti nastavak vožnje, primjerice stavljanjem blokade na kotač ili oduzimanjem prometnih dokumenata.
Na što vozači trebaju paziti?
Kako bi izbjegli kazne, vozači bi trebali:
- kupovati vinjete samo preko službenih i provjerenih prodajnih mjesta
- provjeriti jesu li registracija i država ispravno unesene kod digitalne vinjete
- naljepnicu pravilno zalijepiti na unutarnju stranu vjetrobranskog stakla
- sačuvati račun i fotografirati postavljenu vinjetu
- paziti na rok valjanosti vinjete
ADAC upozorava i na lažne internetske stranice koje prodaju preskupe ili nevažeće vinjete te mogu zloupotrijebiti podatke o plaćanju.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas