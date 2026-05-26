VIDEO / Ferrari predstavio svoj prvi električni automobil, evo kolika mu je cijena
Ferrari je predstavio svoj prvi potpuno električni automobil, čime je luksuzni proizvođač sportskih vozila napravio jedan od najvažnijih zaokreta u svojoj povijesti, u trenutku kada konkurenti poput Porsche i Lamborghini smanjuju ambicije vezane uz električna vozila zbog slabe potražnje.
Novi model nazvan Ferrari Luce, što na talijanskom znači "svjetlost", razvijen je uz pomoć bivšeg glavnog dizajnera Applea, Jonyja Ive, i njegova kreativnog kolektiva LoveFrom. Riječ je i o prvom Ferrarijevom modelu s pet sjedala.
Ferrari cilja bogate obitelji
Ferrari novim električnim modelom želi privući imućne obitelji, nudeći im kombinaciju luksuza, tehnologije i praktičnosti. Luce dolazi s udobnim sjedalima, naprednim tehnološkim sustavima i prtljažnikom zapremine 600 litara, piše CNN.
Isporuke dugo najavljivanog modela, čija će početna cijena iznositi oko 550 tisuća eura, trebale bi započeti u posljednjem tromjesečju 2026. godine.
"To je rezultat pet godina rada", izjavio je izvršni direktor Ferrarija Benedetto Vigna.
Električni Ferrari koji želi zadržati "dušu" klasičnih modela
Luce predstavlja veliki rizik, ali i važan test za Ferrari. Tvrtka računa na novu generaciju kupaca odraslih uz tehnologiju i umjetnu inteligenciju, kojima legendarni Ferrarijevi 12-cilindrični i 8-cilindrični motori više nisu ključni dio identiteta marke.
Kako bi zadržao prepoznatljiv emocionalni doživljaj vožnje, Ferrari je razvio sustav koji pojačava prirodne vibracije električnog pogona i prenosi ih u kabinu, pokušavajući stvoriti osjećaj sličan onome u klasičnim sportskim modelima.
Tvrtka pritom računa i na jačanje pozicije na tržištima poput China, gdje su električni automobili već široko prihvaćeni, dok su veliki benzinski motori opterećeni visokim porezima.
"Među našim klijentima ima mnogo onih koji traže nešto potpuno drukčije, automobil za drugačije životne situacije", rekao je Ferrarijev direktor marketinga i prodaje Enrico Galliera.
Više od 1.000 konjskih snaga
Galliera je novi model opisao kao "apsolutno spektakularan". Luce koristi četiri elektromotora, po jedan za svaki kotač, koji zajedno razvijaju više od 1.000 konjskih snaga.
Automobil može postići brzinu veću od 310 kilometara na sat, a Ferrari tvrdi da električni doseg prelazi 500 kilometara. Unatoč masi većoj od 2,2 tone, sustav pogona na sva četiri kotača trebao bi osigurati veću agilnost i preciznost u vožnji.
Dizajnerski zaokret za Ferrari
Premijera modela održana je uz svjetlosni spektakl tijekom kojeg je predstavljeno pet primjeraka Lucea, obojenih u nijanse od klasične Ferrarijeve crvene do bijele i svijetloplave.
Dizajn novog modela predstavlja značajan odmak od tradicionalnog Ferrarijevog agresivnog i mišićavog sportskog izgleda. Luce ima veće proporcije i naglašene staklene površine, što mu daje elegantniji i futuristički karakter.
Unutrašnjost ipak ostaje vjerna klasičnom Ferrarijevom luksuzu — dominiraju koža, staklo i anodizirani aluminij, uz fizičke tipke i kontrole. Time se Ferrari svjesno udaljava od potpuno digitalnog pristupa kakav koriste Tesla i pojedini kineski proizvođači električnih vozila.
