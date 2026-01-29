Na Facebooku podijelila upozorenje o radaru pa dobila kaznu od 650 eura

Prema pisanju švicarskih novina „20min“, žena je ljetos podijelila objavu druge osobe koja je upozoravala na privremeni radar. Naizgled bezazlen potez završio je prijavom koju je podnijela nepoznata osoba.
Oglas
Prijava je bila uspješna: zbog kršenja Zakona o cestovnom prometu, žena sada mora platiti kaznu od 200 franaka (oko 215 eura). Uz sudske i administrativne troškove, ukupni iznos se popeo na 600 franaka (oko 650 eura).
Ako ne plati, prema pisanju „20min“, prijeti joj čak i zatvorska kazna. Naime, upozoravanje na radare putem društvenih mreža u Švicarskoj je zabranjeno već godinama.
U Njemačkoj je pravna situacija ipak nešto drugačija, piše Fenix magazin.
Zabranjene aplikacije, ali ne i radio
Prema podacima ADAC-a (Njemački autoklub), u Njemačkoj su zabranjena automatizirana upozorenja – što znači da se ne smiju koristiti niti imati spremni za rad tehnički uređaji ili funkcije koji upozoravaju na kontrole brzine. To uključuje aplikacije za radare, detektore radara i odgovarajuće navigacijske funkcije ako se aktivno koriste tijekom vožnje. Ovo pravilo vrijedi i za suvozače!
Tko prekrši ovu zabranu, čini prekršaj za koji je predviđena kazna od 75 eura i jedan kazneni bod.
S druge strane, upozorenja putem radija su dopuštena. Prema ADAC-u, izvještaji na radiju o lokacijama radara su legalni jer se emitiraju neovisno o trenutnoj lokaciji primatelja. Iz istog razloga dopušteno je upozoravati na radare putem objava na društvenim mrežama.
„Također, sudionike u prometu smijete upozoriti ručnim znakovima ili natpisima, pod uvjetom da ih time ne ometate ili ne odvraćate im pažnju. U suprotnom, policija to može zabraniti. Ipak, uobičajena praksa blicanja svjetlima (svjetlosnim signalom) kako bi se upozorilo na radar – nije dopuštena“, navodi ADAC.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas