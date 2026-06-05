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Split

Ugašen požar na krovu male dvorane Gripe

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N1 Info , Hina
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05. lip. 2026. 08:46
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18.05.2026., Split - Primopredaja 10 Dronova i 1 Vatrogasnog vozila. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

Požar koji je u petak ujutro izbio na krovu male dvorane sportskog centra Gripe u Splitu ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca, a veća materijalna šteta spriječena je pravodobnim djelovanjem na mjestu događaja.

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Županijski vatrogasni operativni centar dojavu o otvorenom plamenu na krovištu zaprimio je u 7.43 sati, nakon čega su na intervenciju upućene snage splitske Javne vatrogasne postrojbe i DVD-a.

U gašenju požara sudjelovalo je pet vatrogasnih vozila i ukupno 16 vatrogasaca, od kojih 13 iz JVP-a Split s četiri vozila te trojica vatrogasaca DVD-a Split s jednim vozilom.

Požar je lokaliziran oko 8 sati, a potpuno ugašen u 8.18 sati. 

Požar je zahvatio dio krovne izolacije, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca spriječeno je njegovo daljnje širenje i nastanak veće štete na objektu.

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat te će biti utvrđen očevidom.

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Teme
gripe požar split vatrogasci

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