STOP MIGRACIJAMA
Sukob Njemačke i Bruxellesa zbog kontroli na granicama: "Na pravom smo putu"
Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt odbacio je zahtjev Europske komisije da Berlin ukine kontrole na unutarnjim granicama, poručivši da su one i dalje potrebne te da daju konkretne rezultate u suzbijanju ilegalnih migracija.
Govoreći u četvrtak u Luxembourgu, gdje su se sastali ministri unutarnjih poslova država članica EU-a kako bi raspravljali o novom migracijskom paktu, Dobrindt je istaknuo da granične kontrole u Njemačkoj "funkcioniraju“.
"Velik broj vraćanja migranata, smanjenje ilegalnih ulazaka i razbijanje krijumčarskih mreža pokazuju koliko su ove mjere učinkovite. Zato ih želimo nastaviti provoditi“, rekao je njemački ministar.
Dodao je kako je Njemačka spremna na razgovore i prilagodbe, ali da će kontrole na granicama ostati dio njezine migracijske politike.
Bruxelles traži postupno ukidanje kontrola
Europska komisija smatra da unutarnje granične kontrole više nisu opravdane zbog opsežnih reformi europske migracijske politike. Među njima su i nedavno odobrene mjere za ubrzavanje deportacija migranata te mogućnost sklapanja sporazuma o uspostavi centara za povratak migranata izvan teritorija EU-a, piše Euronews.
Komisija je zato pozvala Austriju, Dansku, Francusku, Njemačku, Italiju, Nizozemsku, Sloveniju i Švedsku da postupno ukinu kontrole na unutarnjim granicama. Sličan zahtjev upućen je i Norveškoj, koja nije članica Europske unije, ali pripada schengenskom prostoru.
Poljska, koja također provodi granične kontrole, nije među državama od kojih se traži njihovo ukidanje.
Iako su takve mjere prema pravilima Schengena zamišljene kao privremene, u pojedinim državama na snazi su već godinama.
Njemačka traži jaču zaštitu vanjskih granica
Dobrindt je poručio i da zaštitu vanjskih granica Europske unije treba dodatno ojačati.
"Migracijski zaokret daje rezultate u Njemačkoj, ali i na europskoj razini. Odlučni smo nastaviti tim putem zajedno sa susjednim i partnerskim državama“, rekao je.
S druge strane, europski povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner smatra da je vrijeme za povratak normalnom funkcioniranju Schengena.
„Brojke padaju. Na pravom smo putu. Reforme su provedene, vanjske granice bolje su zaštićene, a nova uredba o povratku migranata je usvojena. Sada je pravi trenutak za postupno ukidanje unutarnjih graničnih kontrola“, izjavio je Brunner.
Najstroži zaokret u migracijskoj politici EU-a
Početkom tjedna države članice EU-a i Europski parlament postigli su dogovor o novoj uredbi koja bi trebala ubrzati povratak migranata koji nemaju pravo boravka u Europskoj uniji.
Riječ je o jednom od najznačajnijih i najstrožih zaokreta u europskoj migracijskoj politici posljednjih desetljeća. Ključna novost je mogućnost uspostave tzv. centara za povratak migranata izvan EU-a, pod uvjetom da države članice o tome postignu sporazum s trećim zemljama.
Europske institucije smatraju da je upravo ubrzavanje deportacija jedan od ključnih alata u borbi protiv neregularnih migracija.
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