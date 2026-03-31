Najveći mitovi o autima: U ove stvari mnogi još i danas vjeruju, a mogu vas skupo koštati

"Možete imati bilo koju boju koja vam se sviđa dokle god je crna", poznati je citat Henryja Forda, često korišten u poslovanju kao potvrda teze da opcije nisu potrebne ako je proizvod dovoljno dobar. Međutim, kupci su mogli kupiti Model T u mnogim bojama. Štoviše, u prvih šest godina proizvodnje Model T nije uopće bio dostupan u crnoj boji. No, 1913. Ford je prešao samo na crnu boju zbog učinkovitosti – navodno zato što se crna boja brže sušila.