KAZNIONICA U POŽEGI

Gabrijela Žalac ima poseban tretman u zatvoru? "Takva praksa dosad nije viđena"

31. ožu. 2026. 09:54
Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac zatvorsku kaznu u Kaznionici u Požegi, prema tvrdnjama više izvora upućenih u stanje unutar sustava, izdržava pod neuobičajeno povoljnim uvjetima koji značajno odstupaju od uobičajene prakse.

Riječ je o jedinom ženskom zatvoru u Hrvatskoj, gdje se Žalac od samog početka nalazi u otvorenom sustavu izvršenja kazne - najblažem obliku zatvorskog režima. Takav status, tvrde izvori, rijetko se dodjeljuje odmah po dolasku, već se u pravilu zatvorenice prvo raspoređuju u strože režime, poput poluotvorenog sustava, barem tijekom početnog razdoblja izdržavanja kazne.

Otvoreni sustav podrazumijeva znatno slobodnije kretanje unutar zatvorskog kompleksa, bez klasičnih sigurnosnih ograničenja poput rešetaka, uz povremene, a ne stalne nadzore pravosudnih policajaca.

"Posjeti su joj dostupni gotovo svakodnevno"

Njezin status u zatvoru izazvao je iznenađenje među dijelom zatvorskog osoblja, prenosi Nacional.

"Takva praksa dosad nije viđena. Teoretski, posjeti su joj dostupni gotovo svakodnevno, a postoji i mogućnost da se udalji izvan kruga ustanove bez neposrednog nadzora", navodi jedan od izvora.

U svakodnevici, Žalac radi u plasteničkoj proizvodnji, gdje obavlja vrtlarske poslove.

Sugovornici ističu kako ovakav tretman odudara od standardnih procedura koje se primjenjuju u sličnim slučajevima.

Dio njih takav razvoj situacije povezuje s njezinim ranijim političkim položajem i bliskim odnosom s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Žalac je osuđena na dvije godine i sedam mjeseci zatvora. Pravomoćno je osuđena zbog zlouporabe položaja i ovlasti u aferi Softver, kao i zbog nenamjenskog trošenja sredstava Europske unije.

U tom slučaju, sporni informatički sustav plaćen je 2018. godine 1,73 milijuna eura, iako je naknadno procijenjeno da njegova tržišna vrijednost iznosi približno 360.000 eura.

