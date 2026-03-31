Gabrijela Žalac ima poseban tretman u zatvoru? "Takva praksa dosad nije viđena"

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac zatvorsku kaznu u Kaznionici u Požegi, prema tvrdnjama više izvora upućenih u stanje unutar sustava, izdržava pod neuobičajeno povoljnim uvjetima koji značajno odstupaju od uobičajene prakse.
Riječ je o jedinom ženskom zatvoru u Hrvatskoj, gdje se Žalac od samog početka nalazi u otvorenom sustavu izvršenja kazne - najblažem obliku zatvorskog režima. Takav status, tvrde izvori, rijetko se dodjeljuje odmah po dolasku, već se u pravilu zatvorenice prvo raspoređuju u strože režime, poput poluotvorenog sustava, barem tijekom početnog razdoblja izdržavanja kazne.
Otvoreni sustav podrazumijeva znatno slobodnije kretanje unutar zatvorskog kompleksa, bez klasičnih sigurnosnih ograničenja poput rešetaka, uz povremene, a ne stalne nadzore pravosudnih policajaca.
"Posjeti su joj dostupni gotovo svakodnevno"
Njezin status u zatvoru izazvao je iznenađenje među dijelom zatvorskog osoblja, prenosi Nacional.
"Takva praksa dosad nije viđena. Teoretski, posjeti su joj dostupni gotovo svakodnevno, a postoji i mogućnost da se udalji izvan kruga ustanove bez neposrednog nadzora", navodi jedan od izvora.
U svakodnevici, Žalac radi u plasteničkoj proizvodnji, gdje obavlja vrtlarske poslove.
Sugovornici ističu kako ovakav tretman odudara od standardnih procedura koje se primjenjuju u sličnim slučajevima.
Dio njih takav razvoj situacije povezuje s njezinim ranijim političkim položajem i bliskim odnosom s premijerom Andrejem Plenkovićem.
Žalac je osuđena na dvije godine i sedam mjeseci zatvora. Pravomoćno je osuđena zbog zlouporabe položaja i ovlasti u aferi Softver, kao i zbog nenamjenskog trošenja sredstava Europske unije.
U tom slučaju, sporni informatički sustav plaćen je 2018. godine 1,73 milijuna eura, iako je naknadno procijenjeno da njegova tržišna vrijednost iznosi približno 360.000 eura.
