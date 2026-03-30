Što se sve može dogoditi ako vam je automobil dugo parkiran i ne vozite ga

Diskovi na kočnicama će zahrđati i prva kočenja će biti daleko od performansi kočnica kad su potpuno ispravne. Kočiona sila bit će mnogo slabija i morat će proći neko vrijeme prije nego što se kočnice vrate punoj funkcionalnosti. Ostavljate li automobil da stoji duže vrijeme ne potežite ručnu kočnicu, jer bi se pločice i diskovi mogli zaglaviti.