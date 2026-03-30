Što se sve može dogoditi ako vam je automobil dugo parkiran i ne vozite ga

Ostavite li automobil dugo na parkiralištu i ne vozite li ga tjednima, mogli biste imati velikih problema. Mnogi dijelovi vozila, naime, ne podnose dugo stajanje.
Akumulator se prazni kad automobil stoji. Jednostavno, piše Revija HAK: Ne vozite li automobil tjednima, vjerojatno će se isprazniti, odnosno nećete moći uključiti motor. Ako pri ubrzavanju i otpuštanju papučice iz ispušne cijevi izlazi plavičasti dim, moguće je da postoji unutarnje curenje ulja (u cilindre), te da ono izgara s gorivom. Vodena pumpa također može zahrđati i zaglaviti se.
Unutar motornog prostora nalaze se i neki elementi motora brisača vjetrobranskog stakla i pumpe koja izbacuje vodu prema staklu. Motor koji pokreće ovu pumpu može biti oksidiran, a neki dio sustava začepljen prljavštinom.
Treba provjeriti osigurače koji odgovaraju električnim komponentama koje ne rade nakon razdoblja neaktivnosti.
Diskovi na kočnicama će zahrđati i prva kočenja će biti daleko od performansi kočnica kad su potpuno ispravne. Kočiona sila bit će mnogo slabija i morat će proći neko vrijeme prije nego što se kočnice vrate punoj funkcionalnosti. Ostavljate li automobil da stoji duže vrijeme ne potežite ručnu kočnicu, jer bi se pločice i diskovi mogli zaglaviti.
Tekućina za kočnice s vremenom gubi svoja svojstva. U pravilu se to događa kada je automobil zaustavljen dulje od šest mjeseci.
Dugim stajanjem na jednom mjestu gume će se vjerojatno deformirati. Provjerite ih kod servisera, pogotovo ako osjetite vibracije kojih nije bilo prije nego što ste posljednji put vozili.
Ostavite li automobil u čijem interijeru ima mnogo vlage, velika je vjerojatnost da će vas, kad mu se vratite nakon nekoliko tjedana, osupnuti neugodan miris. Parkirate li u garaži, uvijek ostavite prozore lagano spuštene – tek toliko da zrak ulazi u kabinu.
U rezervoaru bi se mogla stvoriti hrđa zbog kondenzacije. Zbog toga biste, prije dugotrajnog parkiranja, trebali napuniti rezervoar gorivom.
Parkirate li vozilo zimi i puno je soli, ne treba posebno napominjati kakav će utjecaj imati na limene površine automobila. Korozija neće biti vidljiva odmah, ali će se definitivno brže razviti.
Nakon provjere akumulatora, ulja, rashladne tekućine i tekućine za kočnice, automobil se mora pokrenuti i ostaviti da radi u praznom hodu između pet i 10 minuta kako bi se zagrijao i ulje podmazalo različite elemente.
U vožnju se mora krenuti smireno i polako, bez ubrzanja ili povećanja broja okretaja. To će također poslužiti za otkrivanje mogućih vibracija ili problema s gore navedenim elementima.
PROČITAJTE JOŠ
