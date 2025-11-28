Oglas

Provjerili smo može li nova Audijeva limuzina zamijeniti legendu i otkrili neka sasvim nova vozila

28. stu. 2025. 12:51
U novoj Automobilioni donosimo test Audija A5 i električnog MGS5, a donosimo i najzanimljivije stvari s najvećeg moto sajma u Europi.

Svijet autoindustrije je nedavno ostao u šoku kada je Audi prestao s proizvodnjom svoje poslovne limuzine A4, ali samo kako bi nam donio nešto još bolje - novi A5 koji sada dolazi kao limuzina s coupe siluetom, a mi nismo propustili priliku testirati ga.

Donosimo i priču o jednom zanimljivom Jeepu, točnije o najmanjem Jeepu kojeg možete naći na hrvatskom tržištu.

Bili smo i u Milanu na najvećem moto-sajmu u Europi - EICMA. Osim što smo otkrili najveće novitete koji nam stižu na proljeće, vidjeli smo i neka jako zanimljiva vozila za koja nismo ni sigurni u koju bismo ih kategoriju smjestili.

MG je na naše ceste donio nekoliko hibridnih automobila pa smo ih odlučili sve pobrojati.

Na ceste nam uskoro stižu i dva noviteta iz Španjolske, točnije iz Seata, a Peugeot nam je pokazao kako bi trebali izgledati njihovi auti u budućnosti.

Za kraj donosimo test i modela MGS5 za kojeg smo provjerili je li dostojan nasljednik svog manjeg brata.

Automobilionu gledajte u petak 28. studenog u 20:00 sati na N1 televiziji.

