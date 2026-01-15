Tri zemlje još uvijek nisu priznale Hrvatsku. Znate li koje?

No do danas Hrvatsku još nisu priznale tri zemlje. To su Butan, Niger i Tonga. Među zemljama koje su relativno nedavno priznale Hrvatsku su Somalija koja je to učinila u veljači 2022., dok su Srednjoafrička Republika i Togo to učinili isti dan – 18. rujna 2023. Pedesetak zemlja nikad nije formalno donijelo odluku o priznanju, ali su uspostavile diplomatske odnose, što se tretira kao priznanje. U tu kategoriju spada i Liberija koja je uspostavila diplomatske odnose s Hrvatskom tek u rujnu 2024. godine, piše Večernji list.