Tri zemlje još uvijek nisu priznale Hrvatsku. Znate li koje?

Dana 15. siječnja 1992. Hrvatsku je priznalo svih 12 tadašnjih članica Europske unije te još i Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška i Švicarska. Sljedećeg dana uslijedilo je priznanje još zemalja, a do kraja siječnja Hrvatsku su priznale 44 države. Nadnevak 15. siječnja se obilježava kao spomendan – Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske.
Rusija je Hrvatsku priznala u veljači, Japan u ožujku, SAD u travnju, a Indija u svibnju. Do 31. prosinca 1995. Hrvatsku su priznale 124 države. Hrvatska i SR Jugoslavija sklopile su Sporazum o normalizaciji odnosa, koji je uključivao uzajamno priznanje 23. kolovoza 1996., a uspostavile su diplomatske odnose 9. rujna iste godine.
No do danas Hrvatsku još nisu priznale tri zemlje. To su Butan, Niger i Tonga. Među zemljama koje su relativno nedavno priznale Hrvatsku su Somalija koja je to učinila u veljači 2022., dok su Srednjoafrička Republika i Togo to učinili isti dan – 18. rujna 2023. Pedesetak zemlja nikad nije formalno donijelo odluku o priznanju, ali su uspostavile diplomatske odnose, što se tretira kao priznanje. U tu kategoriju spada i Liberija koja je uspostavila diplomatske odnose s Hrvatskom tek u rujnu 2024. godine, piše Večernji list.
Butan je malena himalajska kraljevina smještena između Indije i Kine. Budizam prožima svaki aspekt butanskog društva. Kraljevina Butan prva je zemlja na svijetu koja je uspostavila ministarstvo sreće, a pravo na sreću zapisano je i u njezinom Ustavu.
Niger – službeno Republika Niger država je u zapadnoj Africi bez izlaza na more. Graniči na sjeverozapadu s Alžirom, na sjeveru s Libijom, na istoku s Čadom, na jugu s Nigerijom, na zapadu s Malijem te na jugozapadu s Beninom i Burkinom Faso. Dvije trećine državnog područja nalazi se u Sahari. Zanimljivo, brojni arheološki nalazi i crteži u kamenu ukazuju na prisutnost čovjeka na prostoru Nigera od najstarijih vremena.
Tonga je država u istoimenoj polinezijskoj otočnoj skupini u jugozapadnom dijelu Tihog oceana; istočno od Fidžija; obuhvaća 748 km2. Sastoji se od dvaju paralelnih otočnih nizova (ukupno 169 otoka i otočića), koji se pružaju na podmorskom hrptu zapadno od dubokomorskog jarka Tonge.
