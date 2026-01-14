Kaja Kallas: S obzirom na stanje u svijetu, vrijeme je da počnemo konzumirati alkohol

Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas privatno je rekla zastupnicima da stanje u svijetu znači kako bi možda bio „dobar trenutak” za početak konzumiranja alkohola.
Kaja Kallas čelnicima je političkih skupina u Europskom parlamentu rekla da inače nije veliki ljubitelj pića, ali da bi sada, s obzirom na događaje u svijetu, možda bilo vrijeme da to postane, prema riječima dviju osoba koje su bile prisutne na sastanku, piše POLITICO.
Govorila je otprilike u isto vrijeme kada su se ministri vanjskih poslova Grenlanda i Danske sastajali s američkim potpredsjednikom JD-jem Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom zbog prijetnji Donalda Trumpa da bi mogao preuzeti kontrolu nad tim arktičkim otokom.
Najviša diplomatkinja EU-a — koja u ime 27 vlada država članica i Europske komisije koordinira vanjsku politiku Unije — izrekla je tu šalu na sastanku Konferencije predsjednika, tijela koje okuplja čelnike parlamentarnih klubova. Njezina je primjedba uslijedila nakon što su vodeći zastupnici Europskog parlamenta počeli jedni drugima čestitati Novu godinu. Isti su zastupnici, prema riječima prisutnih, dodali da globalni događaji ipak ne ostavljaju dojam da je godina osobito sretna.
Uz strahove u Europi da bi Trump mogao anektirati Grenland, masovne prosvjede protiv islamističkog režima u Iranu, kao i nastavak ratova u Ukrajini i Gazi te američku operaciju u Venezueli, geopolitika je postala najhitnije pitanje za Europsku uniju. Jedan od posljednjih poteza Kallas bio je da je za POLITICO izjavila kako je spremna predložiti nove sankcije protiv Irana nakon vladinog obračuna s prosvjedima u kojem su, prema izvješćima, ubijene stotine ljudi.
Glasnogovornik Kaje Kallas nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
