Kaja Kallas: S obzirom na stanje u svijetu, vrijeme je da počnemo konzumirati alkohol

Uz strahove u Europi da bi Trump mogao anektirati Grenland, masovne prosvjede protiv islamističkog režima u Iranu, kao i nastavak ratova u Ukrajini i Gazi te američku operaciju u Venezueli, geopolitika je postala najhitnije pitanje za Europsku uniju. Jedan od posljednjih poteza Kallas bio je da je za POLITICO izjavila kako je spremna predložiti nove sankcije protiv Irana nakon vladinog obračuna s prosvjedima u kojem su, prema izvješćima, ubijene stotine ljudi.