VREMENSKA PROGNOZA

Stiže zahlađenje, temperature padaju i desetak stupnjeva ispod nule

author
Tea Blažević
|
15. sij. 2026. 07:06
pixabay
IgorShubin/ Pixabay/ ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Uglavnom je oblačno diljem zemlje, ima mjestimice i magle u unutrašnjosti, vedro je u istočnim predjelima. U nastavku četvrtka bit će promjenjivo, mjestimice sa sunčanim razdobljima, osobito u središnjim i istočnim predjelima, ali duž Jadrana i uz Jadan bit će i dalje povremeno kiše. Jugo i jugozapadnjak i dalje će dominirati, u gorju će i danas biti vjetrovitije.

Petak će biti tmurniji u unutrašnjosti, što zbog oblaka što zbog magle, no u nastavku dana očekuju se sunčana razdoblja. Oblačnije će se zadržavati na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje će povremeno biti kiše.

U subotu bi mjestimice na kopnu moglo biti dugotrajnije magle i niske naoblake, sunčanije će biti duž Jadrana. Hladnije posvuda.

Slično i tijekom nedjelje, mjestimice na kopnu može biti dugotrajnija magle i niske naoblake. Sunce će biti najnaklonjenije Dalmaciji. 

Novi tjedan donosi jače zahladnjenje, mjestimice temperature i desetak stupnjeva ispod nule u kopnenim krajevima, no oborina će biti rijetka, barem u prvom dijelu tjedna, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali. 

Teme
vremenska prognoza

