Stiže zahlađenje, temperature padaju i desetak stupnjeva ispod nule

Uglavnom je oblačno diljem zemlje, ima mjestimice i magle u unutrašnjosti, vedro je u istočnim predjelima. U nastavku četvrtka bit će promjenjivo, mjestimice sa sunčanim razdobljima, osobito u središnjim i istočnim predjelima, ali duž Jadrana i uz Jadan bit će i dalje povremeno kiše. Jugo i jugozapadnjak i dalje će dominirati, u gorju će i danas biti vjetrovitije.