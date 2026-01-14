Oglas

INA-ini podaci

Koje je gorivo najprodavanije u Hrvatskoj? Jedno je apsolutni kralj tržišta

author
N1 Info
|
14. sij. 2026. 14:34
Gorivo
Emica Elvedji/PIXSELL

U Hrvatskoj i dalje prevladava potražnja za dizelskim gorivima, koja čine preko 70% ukupne prodaje.

Koje je gorivo najpopularnije u Hrvatskoj? Možda je bolje govoriti o potrebi nego o popularnosti, jer ako imate automobil s dizelskim motorom, logično je da ćete točiti dizelsko gorivo, piše Revija HAK. Poslali su upit INA-i, kao najvećem distributeru u Hrvatskoj, i evo što su im odgovorili:

– U Hrvatskoj i dalje prevladava potražnja za dizelskim gorivima, koja čine preko 70% ukupne prodaje, što odražava strukturu voznog parka, potrebe građana i transportnog sektora.

Možemo pretpostaviti da ostatak čine benzin i, u manjoj mjeri, LPG. Zanimljivo, kažu u INA-i da potražnja za premium gorivima kontinuirano raste:

– Otprilike svaki četvrti kupac odabire premium gorivo (Class Plus Premium) zbog dodatnih benefita za motor i učinkovitost vožnje. Premium goriva se od standardnih verzija razlikuju povećanim udjelom naprednih aditiva i poboljšanim formulacijama.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
automobili benzin dizel dizelska goriva gorivo

