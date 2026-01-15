Oglas

nema novih slučajeva

U Dubrovniku se pojavio svrab: "Situacija je pod kontrolom"

author
Hina
|
15. sij. 2026. 13:44
20.06.2016., Zagreb - Simbol praznovjerja. "nAko zasvrbi desni dlan to znaci da cete nekome morati dati novac. "nPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

U Dubrovniku su u proteklom razdoblju zabilježena tri slučaja svraba, ali voditelj Službe za epidemilogiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo Miljenko Ljubić ističe u četvrtak kako nakon toga nisu zabilježeni novi slučajevi te zarazne bolesti kože.

Oglas

"Nemamo novih prijava. Nakon prijave u dječjem vrtiću imali smo još prijave dviju odraslih osoba, ali ti slučajevi nisu međusobno povezani. Situacija je pod kontrolom, svraba ima svake godine, ali nismo imali u epidemijskom obliku“, rekao je Ljubić Hini i podsjetio da je lani u Dubrovniku zabilježeno 39 slučajeva, od čega sedam u vrtićima.

Uzročnik svraba je grinja, ali to bi trebalo dokazati kod dermatologa koji stružu kožu i pod mikroskopom prepoznaju uzročnika. Ima i drugih kožnih oboljenja pa ljudi možda svrab i ne prepoznaju ako ne posjete dermatologa, dodao je Ljubić.

Svrab ili šuga zarazna je bolest kože popraćena neugodnim svrabom i crvenkastim promjenama na koži. Uzročnik infekcije je grinja koja se lako prenosi s čovjeka na čovjeka izravnim dugotrajnijim fizičkim kontaktom, korištenjem odjeće, posteljine ili ručnika zaražene osobe.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Dubrovnik Miljenko Ljubić svrab

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ