Nakon izravnih prijetnji Teherana da će napasti američke vojne baze u regiji, dio osoblja dobio je savjet da napusti najveću američku bazu na Bliskom istoku – Al Udeid u Kataru, doznaje Reuters od diplomatskih izvora.
Dijelu osoblja savjetovano je da do srijede navečer napuste američku zračnu bazu Al Udeid u Kataru, rekla su tri diplomata za Reuters, usred upozorenja Washingtona da bi mogao intervenirati kako bi zaštitio prosvjednike u Iranu.
Riječ je o najvećoj američkoj vojnoj bazi na Bliskom istoku, u kojoj je smješteno oko 10.000 vojnika.
Iran je zaprijetio napadom na američke objekte ako predsjednik Donald Trump ispuni svoje upozorenje o intervenciji u nemirima u Islamskoj Republici. Newsweek je kontaktirao Pentagon u vezi s izvješćem Reutersa koje se poziva na neimenovane diplomate.
Nije jasno koliko je vojnika dobilo naredbu da ode.
Što ako se napadne Turska kao članica NATO-a?
Podsjetimo, Iran je ranije u srijedu objavio da će napasti američke regionalne baze ako ih Washington napadne.
Visoki iranski dužnosnik rekao je u srijedu Reutersu da Teheran ima zemlje u regiji, od Saudijske Arabije i UAE do Turske, „da će američke baze u tim zemljama biti napadnute ako SAD ciljaju Iran“.
Turska je članica NATO-a, a članak 5. povelje saveza propisuje da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. Komentari slijede nakon prijetnji predsjednika Donalda Trumpa da će intervenirati usred nacionalnih protuvladinih prosvjeda.
Trumpov apel američkim saveznicima
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je otkazao planirane razgovore s Iranom i da sada razmatra udare u znak podrške prosvjednicima, među ostalim opcijama, upozoravajući režim protiv bilo kakvih pogubljenja tisuća ljudi koje su pritvorile sigurnosne snage i prijeteći "vrlo snažnom akcijom". Pozvao je američke saveznike da "izađu" iz Irana.
To se događa u trenutku kada iransko pravosuđe ubrzava suđenja i pogubljenja u okviru brutalnog gušenja masovnih prosvjeda diljem zemlje, za koje aktivisti kažu da je ubijeno najmanje 2571 osoba, a očekuje se da će broj poginulih porasti kako sve više obitelji otkriva sudbinu nestalih voljenih.
