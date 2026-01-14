Švedske i danske vojne snage udružit će se u zajedničkoj vojnoj vježbi na Grenland, usred američkih prijetnji oko aneksije otoka koji je dio Kraljevine Danske.
Švedski premijer Ulf Kristersson objavio je da švedske Oružane snage danas stižu na Grenland na zahtjev Danske kako bi sudjelovale u vojnim vježbama.
"Neki časnici švedskih Oružanih snaga danas dolaze na Grenland. Oni su dio skupine pripadnika iz više savezničkih zemalja. Zajedno će se pripremati za nadolazeće faze u okviru danske vojne vježbe Operation Arctic Endurance. Na zahtjev Danske, Švedska upućuje pripadnike svojih Oružanih snaga", poručio je
🇸🇪🇬🇱 Sweden's prime minister announces that Swedish Armed Forces are arriving in Greenland today at the request of Denmark to take part in military drills. https://t.co/GpLMqmOU1O— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 14, 2026
U međuvremenu je danski veleposlanik u SAD-u objavio na društvenim mrežama fotografiju na kojoj se vide ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda na putu prema Bijeloj kući na visokorizične razgovore s američkim potpredsjednikom JD-jem Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, prenosi Sky.
„Najjači tim Kraljevine na putu prema Bijeloj kući”, napisao je.
Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen pridružit će se grenlandskoj ministrici vanjskih poslova Vivian Motzfeldt na razgovorima o budućnosti tog teritorija. Prema dostupnim informacijama, sada su u Bijeloj kući. Sastanak je zatvoren za medije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
