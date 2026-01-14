Oglas

VOJNA VJEŽBA

Švedski premijer: Na zahtjev Danske, šaljemo pripadnike Oružanih snaga na Grenland!

N1 Info
|
14. sij. 2026. 18:20
Finnish soldiers of the Finnish-Swedish Devision walk next to the Leopard 2A6, a third generation German main battle tank, after a demonstration of border crossing by Swedish and Finnish troops
Jonathan NACKSTRAND / AFP

Švedske i danske vojne snage udružit će se u zajedničkoj vojnoj vježbi na Grenland, usred američkih prijetnji oko aneksije otoka koji je dio Kraljevine Danske.

Švedski premijer Ulf Kristersson objavio je da švedske Oružane snage danas stižu na Grenland na zahtjev Danske kako bi sudjelovale u vojnim vježbama.

"Neki časnici švedskih Oružanih snaga danas dolaze na Grenland. Oni su dio skupine pripadnika iz više savezničkih zemalja. Zajedno će se pripremati za nadolazeće faze u okviru danske vojne vježbe Operation Arctic Endurance. Na zahtjev Danske, Švedska upućuje pripadnike svojih Oružanih snaga", poručio je

U međuvremenu je danski veleposlanik u SAD-u objavio na društvenim mrežama fotografiju na kojoj se vide ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda na putu prema Bijeloj kući na visokorizične razgovore s američkim potpredsjednikom JD-jem Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, prenosi Sky.

„Najjači tim Kraljevine na putu prema Bijeloj kući”, napisao je.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen pridružit će se grenlandskoj ministrici vanjskih poslova Vivian Motzfeldt na razgovorima o budućnosti tog teritorija. Prema dostupnim informacijama, sada su u Bijeloj kući. Sastanak je zatvoren za medije.

