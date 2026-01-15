Oglas

Turkish Airlines

Drama iznad Barcelone: Avion prisilno sletio zbog prijetnje bombom

N1 Info
15. sij. 2026. 13:19
Turkish Airlines
MICHAEL MATTHEY / AFP/Ilustracija

Avion Turkish Airlinesa iz Istanbula u četvrtak je prisilno sletio u zračnu luku Barcelona–El Prat nakon neodređene prijetnje u zrakoplovu, priopćio je španjolski operater zračnih luka AENA, dodavši da je zračna luka nastavila s redovnim radom.

Španjolska policija izvijestila je da provodi istragu o incidentu, bez iznošenja dodatnih pojedinosti, javlja Reuters.

Türkiye Today javalja da je zrakoplov Turkish Airlinesa koji je letio iz Istanbula za Barcelonu prisilno, iz predostrožnosti, sletio nakon što je jedan putnik stvorio naziv Wi-Fi mreže koji je sadržavao prijetnju bombom, potvrdio je dužnosnik kompanije.

Incident se dogodio na letu TK1853 dok se zrakoplov približavao Barceloni, izjavio je direktor komunikacija Turkish Airlinesa Yahya Ustun.

Nakon sigurnog slijetanja, španjolske vlasti pokrenule su standardne sigurnosne procedure, a Turkish Airlines je potvrdio da je postupak i dalje u tijeku, u skladu s međunarodnim propisima o sigurnosti u zračnom prometu.

Barcelona Europa Turkish Airlines prijetnja bombom

