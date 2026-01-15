eksplodirala cisterna
VIDEO / U teškoj prometnoj nesreći u Sloveniji sudjelovalo više vozila. Zatvorena autocesta
Zbog teške prometne nesreće štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica jug.
Oglas
Štajerska autocesta je zbog teške prometne nesreće između čvorova Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica jug zatvorena za sav promet u oba smjera.
Vozačima osobnih vozila savjetuje se da se na čvoru Slovenske Konjice preusmjere na regionalnu cestu prema Mariboru, a na čvoru Slovenska Bistrica na regionalnu cestu prema Celju, poručuju iz Prometno-informativnog centra Slovenije.
Zatvoren je ulaz Slovenska Bistrica jug u smjeru Ljubljane te ulaz Slovenske Konjice u smjeru Maribora.
Zastoji se stvaraju i na autocesti i na regionalnim cestama. Iz Prometno-informativnog centra pozivaju vozače da u koloni formiraju hitni (spasilački) koridor.
Za teretna vozila koja prometuju između Maribora i Ljubljane u oba smjera preporučuje se obilazni pravac preko Hrvatske.
Prema neslužbenim informacijama koje prenosi Radio Rogla, u prometnoj nesreći eksplodirala je cisterna, a detonacija se navodno čula u većem dijelu Slovenske Bistrice.
Prema njihovim navodima, u nesreći je sudjelovalo više vozila.
Očekuju se službena priopćenja policije i vatrogasaca.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas