TRUMP NE ODSTUPA
Sastanak u Washingtonu nije uspio! Europske zemlje šalju vojsku na Grenland: "To nam je neprihvatljivo"
Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland ni nakon današnjeg sastanka u Washingtonu nisu došli bliže dogovoru o budućem statusu Grenlanda. Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen izjavio je da i dalje postoji, kako je rekao, "temeljno neslaganje" s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja zagovara uspostavu američke kontrole nad tim autonomnim teritorijem u sklopu Kraljevine Danske.
Razgovori su održani s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, a uslijedili su nakon Trumpove izjave da je "sve osim američke kontrole Grenlanda neprihvatljivo". Rasmussen je nakon sastanka rekao da su on i predstavnici Grenlanda s američkim dužnosnicima vodili, kako je opisao, "iskrenu, ali konstruktivnu raspravu", no da su razlike u stavovima i dalje značajne, prenosi BBC.
Dodao je kako je američki predsjednik jasno iznio svoju poziciju, dok Danska ostaje pri drukčijem pristupu, naglašavajući da se dugoročna sigurnost Grenlanda može osigurati unutar postojećeg političkog i ustavnog okvira.
"Ideje koje ne bi poštovale teritorijalni integritet Kraljevine Danske i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje potpuno su neprihvatljive", poručio je Rasmussen na konferenciji za novinare u Washingtonu.
Istaknuo je i da je postignut dogovor o osnivanju radne skupine na visokoj razini koja bi trebala pokušati pronaći zajedničko rješenje, iako je naglasio da "temeljno neslaganje ostaje". Prvi sastanak te skupine trebao bi se održati u nadolazećim tjednima.
Dok se diplomatski razgovori nastavljaju, Danska i njezini saveznici istodobno jačaju vojnu prisutnost na Grenlandu zbog, kako navode, pogoršanih sigurnosnih prilika u Arktiku. Švedska je danas, na zahtjev Danske, uputila neodređeni broj vojnika na Grenland. Švedski premijer Ulf Kristersson objavio je da će švedski časnici sudjelovati kao dio šire skupine savezničkih snaga u pripremama za nadolazeću vojnu vježbu Operation Arctic Endurance.
"Slažemo se da se ne slažemo, ali ćemo i dalje razgovarati"
Njemačko ministarstvo obrane priopćilo je da Njemačka u četvrtak šalje izvidnički tim od 13 pripadnika Bundeswehra u Nuuk. Riječ je o trodnevnoj misiji koja će trajati od 15. do 17. siječnja, a cilj joj je procjena uvjeta za moguće buduće vojne doprinose sigurnosti regije, uključujući nadzor pomorskog prostora.
Njemački vojnici dolaze na poziv Danske i u suradnji s drugim europskim državama. Dansko ministarstvo obrane ranije je potvrdilo da povećava vojnu prisutnost na Grenlandu zbog "sigurnosnih napetosti", dok se rasprava sa SAD-om o budućnosti tog teritorija nastavlja bez približavanja stavova.
Rasmussen je zaključio da će, unatoč dubokim razlikama, dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama biti nastavljen.
"Slažemo se da se ne slažemo, ali ćemo i dalje razgovarati", rekao je, dodavši da Danska neće odustati od svojih crvenih linija, među kojima su poštovanje teritorijalnog integriteta i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje.
