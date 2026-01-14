Sastanak u Washingtonu nije uspio! Europske zemlje šalju vojsku na Grenland: "To nam je neprihvatljivo"

Razgovori su održani s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom, a uslijedili su nakon Trumpove izjave da je "sve osim američke kontrole Grenlanda neprihvatljivo". Rasmussen je nakon sastanka rekao da su on i predstavnici Grenlanda s američkim dužnosnicima vodili, kako je opisao, "iskrenu, ali konstruktivnu raspravu", no da su razlike u stavovima i dalje značajne, prenosi BBC.