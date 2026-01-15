Važna promjena za Hrvate koji dolaze raditi u Švicarsku

"Hrvatski državljani koje dolaze na rad u Švicarsku više neće biti podvrgnuti kvotama. Na svom sastanku 14. siječnja, Savezno vijeće je obaviješteno da je broj dozvola 'L' i 'B' izdanih Hrvatima 2025. ostao ispod praga koji bi dozvolio aktivaciju unilateralne zaštitne klauzule", objavila je u priopćenju švicarska vlada.