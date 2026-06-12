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AUTOMOBILIONA

Vozili smo gradske mališane i jednu vrstu vozila koja je bolja od SUV-ova

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Automobiliona
|
12. lip. 2026. 11:30
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Automobiliona
Automobiliona

U novoj Automobilioni testirali smo Seat Ibizu, Toyotu Aygo X GR i BYD Seal 6 DM-i Touring.

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Ljeto nam donosi toplo vrijeme, boje i more. Stoga smo se i mi odlučili zaputiti na naš Jadran, i to u jedan poseban grad kako bismo pronašli što više boja. A u tome nam je pomogla Seat Ibiza koja nam je stigla u svom novoh ruhu, ali i novim bojama.

Toyota zaista nudi veliku flotu vozila, a mi smo testirali njihov najmanji model - Toyotu Aygo X u sportskom izdanju. A među prvima smo sjeli za volan i njihovog najvećeg modela - Toyote Hilux koja je stigla u potpuno novom izdanju te s novim motorima.

Donosimo i test popularnog Suzukijevog motocikla imena VStrom, a upoznajemo vas i s njihovim novim modelom automobila koji nam stiže, a koji nosi jedno poznato ime.

Na hrvatsko su tržište stigli i neki novi modeli, a čak dva nam dolaze iz Leapmotora. Također, doznajemo kakve nam poslastice spremaju Audi i Mercedes.

Za kraj donosimo test jednog karavana koji će nam dati odgovor zašto su karavani bolji od SUV-ova.

Automobilionu gledajte u petak 12. lipnja u 20:00 sati na N1 televiziji.

Teme
automobiliona test testovi

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