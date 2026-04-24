Vozili smo najvažniji Volkswagen ove godine i dva SUV-a koji žele biti zabavni

Automobiliona
24. tra. 2026. 10:00
Automobiliona
Automobiliona

U novoj Automobilioni testirali smo Volkswagen T-Roc, Toyotu Corollu Cross GR i Cupru Terramar.

Njemački Volkswagen nam je za ovu godinu najavio nekoliko noviteta, ali jedan je ipak najvažniji. Riječ je o gradskom SUV-u imena T-Roc, a mi smo ga napokon dobili u ruke.

Toyota Corolla Cross je SUV sjajan u gotovo svakom pogledu, no jednu stvar su mu zamijerali, a to je dizajn. Sada su Japanci izbacili njegovu sportsku verziju GR Sport, koja bi trebala izgledati bolje, ali i ponašati se na cesti. To smo morali provjeriti u našoj inspekciji.

Prethodnih tjedana u Hrvatsku su stigli brojni noviteti, pa je bio red da ih sve predstavimo. Jedan koji je mnogima zapeo za oko je zasigurno novi Renault Twingo koji se vratio u retro izdanju.

Uskoro nam na ceste stiže najprodavaniji Toyotin model u Hrvatskoj. Riječ je o gradskom SUV-u Yarisu Cross s kojim se Japanci drže provjerene taktike.

U Hrvatsku je stigao i jedan premium karavan s preko 600 konjskih snaga. Zeekr 7GT iznenadio nas je svojim izgledom, ali i cijenom.

Stigla nam je i nova limuzina iz Volva imena ES90, a otkrili smo i što o njoj misle naši zlatni olimpijci.

Donosimo i priču o tome kako funkcioniraju blagi hibridi te sve o novim modelima automobila koji će nam stići kasnije ove godine.

Za kraj smo ostavili test još jednog SUV-a koji obećava zabavu na cesti. Cupra Terramar nazvana je po trkaćoj stazi, a kako se vozi doznajte u novoj epizodi Automobilione.

Automobilionu gledajte u petak 24. travnja u 20:00 sati na N1 televiziji.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

