Vozili smo najvažniji Volkswagen ove godine i dva SUV-a koji žele biti zabavni
U novoj Automobilioni testirali smo Volkswagen T-Roc, Toyotu Corollu Cross GR i Cupru Terramar.
Njemački Volkswagen nam je za ovu godinu najavio nekoliko noviteta, ali jedan je ipak najvažniji. Riječ je o gradskom SUV-u imena T-Roc, a mi smo ga napokon dobili u ruke.
Toyota Corolla Cross je SUV sjajan u gotovo svakom pogledu, no jednu stvar su mu zamijerali, a to je dizajn. Sada su Japanci izbacili njegovu sportsku verziju GR Sport, koja bi trebala izgledati bolje, ali i ponašati se na cesti. To smo morali provjeriti u našoj inspekciji.
Prethodnih tjedana u Hrvatsku su stigli brojni noviteti, pa je bio red da ih sve predstavimo. Jedan koji je mnogima zapeo za oko je zasigurno novi Renault Twingo koji se vratio u retro izdanju.
Uskoro nam na ceste stiže najprodavaniji Toyotin model u Hrvatskoj. Riječ je o gradskom SUV-u Yarisu Cross s kojim se Japanci drže provjerene taktike.
U Hrvatsku je stigao i jedan premium karavan s preko 600 konjskih snaga. Zeekr 7GT iznenadio nas je svojim izgledom, ali i cijenom.
Stigla nam je i nova limuzina iz Volva imena ES90, a otkrili smo i što o njoj misle naši zlatni olimpijci.
Donosimo i priču o tome kako funkcioniraju blagi hibridi te sve o novim modelima automobila koji će nam stići kasnije ove godine.
Za kraj smo ostavili test još jednog SUV-a koji obećava zabavu na cesti. Cupra Terramar nazvana je po trkaćoj stazi, a kako se vozi doznajte u novoj epizodi Automobilione.
Automobilionu gledajte u petak 24. travnja u 20:00 sati na N1 televiziji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
