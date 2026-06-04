skandal na aerodromu tivat
Dodik: Svi u okruženju se iživljavaju nad Srbijom, to mora prestati
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je Podgorica pogriješila jer je zabrana ulaska državljanima Srbije, kako je ocijenio, nepotrebna i nimalo dobra.
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Komentirajući činjenicu da je 87 državljana Srbije, koji su charter letom stigli iz Beograda u Tivat, vraćeno u Srbiju, Dodik je novinarima u Sankt Peterburgu, gdje sudjeluje na Međunarodnom gospodarskom forumu, rekao da razumije što je Srbija poduzela recipročne mjere te naglasio da „iživljavanje nad Srbijom od strane svih u okruženju mora prestati“.
„Time i Podgorice, koja nije oklijevala da se na takav način ovih dana pokuša odnositi prema građanima Srbije. Sviđa li im se netko ili ne, je li lijep ili nije, to je neko drugo pitanje“, rekao je Dodik.
Ocijenio je da, „ako su ljudi ranije bili na popisima osoba kojima je zabranjen ulazak, može razumjeti zašto su deportirani“.
„Ali u situaciji kada toga nema, to je dokaz politički nekorektnog i neprijateljskog odnosa koji se uporno promovira i prema samom predsjedniku Srbije (Aleksandru Vučiću), bez ikakvog razloga“, rekao je Dodik, prenijela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).
Prema njegovim riječima, građani Crne Gore moraju razumjeti da, ako njihove vlasti nekome sprječavaju ulazak u zemlju, moraju biti poduzete recipročne mjere.
„Vjerujem i želim da se to što prije riješi. Ni u snu nisam mogao zamisliti da bi crnogorska strana mogla poduzimati takve mjere, ali Srbija se mora braniti. I ja sam na strani Srbije“, zaključio je predsjednik SNSD-a.
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