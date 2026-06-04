Dodik: Svi u okruženju se iživljavaju nad Srbijom, to mora prestati

Komentirajući činjenicu da je 87 državljana Srbije, koji su charter letom stigli iz Beograda u Tivat, vraćeno u Srbiju, Dodik je novinarima u Sankt Peterburgu, gdje sudjeluje na Međunarodnom gospodarskom forumu, rekao da razumije što je Srbija poduzela recipročne mjere te naglasio da „iživljavanje nad Srbijom od strane svih u okruženju mora prestati“.