ljeto velikih radova
Zagreb uskoro postaje veliko gradilište, stručnjak: "Ovo što ćemo mi napraviti u dva mjeseca, Japanci bi napravili u dva tjedna"
U Zagrebu se ponovno priprema ljeto velikih radova. Obnova tramvajskih pruga, prometnica i ključnih raskrižja donijet će brojne prometne izmjene i gužve, no iz Grada poručuju kako su zahvati nužni zbog dugogodišnjeg zanemarivanja infrastrukture.
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Bliži se ljeto, a time i sezona radova u Zagrebu. Gradonačelnik upozorava da je zbog velike potrebe za radovima nemoguće sve odraditi tijekom ljeta.
"Imamo radove u Branimirovoj i imat ćemo još brojne radove na tramvajskim prugama tijekom ljeta. Posebice na križanju Vukovarske i Savske, Zvonimirove i Šubićeve. To su vrlo prometna i jedna od najbitnijih križanja u gradu i te radove koji najviše utječu na promet uvijek ostavljamo za ljeto.
U ovoj godini ćemo tako imati dosta radove i na vodoopskrbnim cijevima i na određenim nadvožnjacima u Sesvetama. Nastavit će se radovi i na nadvožnjaku u Selskoj. Međutim, isto tako završavamo radove", rekao je Tomislav Tomašević.7
"Radovi se moraju provoditi brže"
I dok iz Grada ističu da više nema prostora za odgađanje obnove, prometni stručnjak Željko Marušić smatra kako sadašnju gradsku vlast ne treba kriviti za stanje koje je zatekla. Ipak, upozorava da se radovi moraju provoditi brže i učinkovitije.
"Važno je početi čim prije temeljito obnavljati tračnice. Jer je tu veliki manjak u obavnim poslovima, što umanjuje pouzdanost tramvajskog prometa i onda utječe i na pouzdanost cestovnog prometa. Dakle, moramo od jeseni intenzivirati radovi na obnovi tračnica", kaže Marušić.
A, upravo to je u planu. Radit će se i na dva važna gradska raskrižja.
"Već sada imamo radove na Branimirovoj koji završavaju krajem lipnja. Slijedi nam rekonstrukcija dionice tramvajske pruge Zvonimirovom od Trga žrtava fašizma do Heinzlove. Zatim rekonstrukcija raskrižja Zvonimirove i Šubićeve. Također, isto značajna rekonstrukcija raskrižja Savske i Vukovarske. To su neki krucijalni veliki radovi koji će u određenoj mjeri utjecati i na javni prijevoz, ali i na prometovanje ostalih vozila", rekao je Domagoj Zeba iz ZET-a.
Brojni istodobni radovi znače i dodatno opterećenje za prometni sustav. Stručnjaci upozoravaju da su radovi nužni, ali i da će uspjeh ovisiti o poštivanju rokova i organizaciji gradilišta.
"Radovi na obnovi prometnicama bili su nužni dijelom i što je dosta toga zakašnjelo i nije napravljeno na vrijeme. Sad je došlo do gomilanja radova na bitnim prometnim pravcima i gužve se neće moći izbjeći.
Ali, važno je da se sad proklamirani rokovi i planovi ispoštuju. Da se vodi računa o intenzitetu rada i radova. Ako stavljaju 30 minuta da se tako zbilje radi, jer treba naglasiti da sve ovo što ćemo mi napraviti u dva mjeseca, Japanci bi napravili u dva tjedna", kaže Marušić.
Gužve se mogu očekivati, tako da se preporučuje građanima da svoja putovanja planiraju prije ili poslije prometne špice, a da na posao kreću ipak nešto ranije.
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