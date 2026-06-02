Zagreb uskoro postaje veliko gradilište, stručnjak: "Ovo što ćemo mi napraviti u dva mjeseca, Japanci bi napravili u dva tjedna"

Ali, važno je da se sad proklamirani rokovi i planovi ispoštuju. Da se vodi računa o intenzitetu rada i radova. Ako stavljaju 30 minuta da se tako zbilje radi, jer treba naglasiti da sve ovo što ćemo mi napraviti u dva mjeseca, Japanci bi napravili u dva tjedna", kaže Marušić.