Pilot opisao kako je pao avion: "Napravio je spiralu i zabio se u zemlju"

"Ne znam kako je došlo do nesreće. Iz meni nepoznatih razloga pilot, koji je inače iskusan i koji je trebao sletjeti na sportski aerodrom u Medulinu, iznad odlagališta otpada Kaštijun napravio je spiralu i zabio se u zemlju. To je jedina informacija koju imamo", rekao je Delić za Jutarnji list.