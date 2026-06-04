Rusija reagirala na zajedničku vojnu vježbu Srbije i NATO-a

Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Rusija je danas optužila NATO da "poput udava" obavija Srbiju, ukazujući na zajedničku vojnu vježbu koja se ondje održava kao na pokušaj podčinjavanja zemlje. Iz Moskve tvrde da Savez želi preuzeti kontrolu nad Balkanom i odvojiti Srbiju od Rusije.

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Vojna vježba u Srbiji

Riječ je o godišnjoj vježbi "Platinasti vuk", koja je započela 1. lipnja uz potporu američkog Europskog zapovjedništva. Prema navodima iz Srbije, cilj vježbe je razmjena najboljih praksi te "poboljšanje sposobnosti i međusobnog razumijevanja" zemalja sudionica, među kojima je i osam članica NATO-a.

Komentirajući vježbu, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upotrijebila je živopisnu usporedbu. "Poput udava, obavijaju Srbiju spiralama svoje ljubavi", poručila je Zaharova novinarima, prenosi Index.hr.

Kontekst odnosa

Rusija i Srbija tradicionalno njeguju bliske odnose, koji imaju i povijesnu dimenziju. Srbija je 1999. godine, tijekom rata na Kosovu, bila meta NATO-ova bombardiranja, što je i danas važan dio kolektivnog sjećanja.