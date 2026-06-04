Costa je naglasio da je za EU proširenje na Zapadni Balkan najvažnija geopolitička investicija kojom se Unija trenutno bavi, a dokaz za to je odluka o ubrzanju ritma sastanaka s jednog na dva godišnje. Zadnji samit bio je u prosincu u Bruxellesu, a idući počinje u četvrtak navečer u Crnoj Gori.