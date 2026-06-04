Ekološki alarm
Kaos u Albaniji: Izbili prosvjedi zbog luksuznog odmarališta koje podržava Trumpov zet
Očekuje se da će se prosvjedi u Albaniji zbog planiranog luksuznog resorta koji podupire zet Donalda Trumpa, Jared Kushner, dodatno intenzivirati nakon što su protivnici projekta odbili ponudu premijera da se "razgovara o rješenjima".
Tisuće ljudi izašle su u srijedu treći dan zaredom na ulice Tirane, a neki su nosili napuhane figure plamenaca kao simbol mogućih ekoloških šteta. Istodobno, rastu pozivi da se projekt zaustavi. Novi prosvjedi planirani su i na jugu zemlje, gdje su nedavno započeli pripremni radovi na kompleksu vrijednom 1,6 milijardi dolara (1,19 milijardi funti) u području koje se već dugo smatra jednim od ekološki najosjetljivijih dijelova Mediterana, piše Guardian.
"Od samog početka do kraja prisutan je potpuni izostanak transparentnosti", rekao je Aleksandr Trajce, izvršni direktor vodeće albanske organizacije za zaštitu prirode PPNEA (Protection and Preservation of the Natural Environment in Albania). "Nismo vidjeli nikakve javne konzultacije niti javno dostupnu dokumentaciju vezanu uz dozvole. Zato sada poručujemo: ako uklone bagere, ogradu i obnove staništa u prvobitno stanje, tada možemo početi razgovarati", dodao je.
Premijer Edi Rama, koji projekt brani kao važnu prekretnicu na putu Albanije od nekadašnje staljinističke države do luksuzne turističke destinacije, u utorak je predložio sastanak s prosvjednicima kako bi pokušao prekinuti zastoj. Istodobno je ostao čvrst u svom stavu poručivši: "Ne postoji apsolutno nikakva mogućnost da se investicija zaustavi dok sam ja ovdje".
Kao najstarija albanska ekološka organizacija, PPNEA je prva upozorila na opasnost od uništavanja područja iznimne biološke raznolikosti i kulturne baštine.
Početkom godine Ivanka Trump iznenada je posjetila Albaniju zajedno s timom arhitekata te obišla lokaciju predviđenu za razvoj projekta koji vodi investicijska tvrtka njezina supruga, Affinity Partners.
Planirani resort trebao bi obuhvatiti područje koje uključuje nenastanjeni otok Sazan, jedini albanski otok, kao i močvarna i obalna staništa unutar morskog nacionalnog parka koji ga okružuje. To područje jedno je od posljednjih utočišta sredozemne medvjedice, dok prema podacima BirdLife Internationala ondje obitava više od 200 vrsta ptica, od kojih su mnoge ugrožene, uključujući plamence i kudrave pelikane.
Za razvoj su predviđeni i veliki dijelovi zaštićenog obalnog krajolika sjeverno od sela Zvërnec, između lagune Narta i mora. "Nikad nismo vidjeli nešto slično u zaštićenim područjima Albanije. Ne radi se samo o nečemu bez presedana. Došlo je do potpunog urušavanja vladavine prava, bez ikakvog uvažavanja društva, okoliša ili ugovornih procedura. Jednostavno su stigli bageri", rekao je Trajce.
Prema njegovim riječima, zabrinutost javnosti prerasla je u otvoreni bijes kada su radnici počeli postavljati ogradu s betonskim temeljima i bodljikavom žicom oko lokacije kod Zvërneca, angažirali privatnu zaštitarsku tvrtku te teškom mehanizacijom počeli uništavati drevne dine i mediteranske borove šume kako bi napravili pristupne ceste.
"Tada su se lokalni stanovnici zaista razljutili. Ljudi koji ondje posjeduju zemlju ili rade na njoj odjednom više nisu mogli pristupiti svojim parcelama. Ovo je odavno prestalo biti samo ekološko pitanje. Postalo je građansko pitanje. Mnogo je veće od toga", rekao je.
Albansko posebno tužiteljstvo za borbu protiv korupcije (SPAK) ovog je tjedna objavilo da je pokrenulo istragu o kontroverznim zakonskim izmjenama iz 2024. godine koje se odnose na zaštićena područja.
Investitori tvrde da će projekt razvijati odgovorno. "Naš fokus ostaje na odgovornom upravljanju, unapređenju okoliša, otvaranju radnih mjesta i stvaranju dugoročne vrijednosti za lokalne zajednice. Poštujemo aktualne javne i institucionalne procese", izjavio je Asher Abehsera, predsjednik tvrtke Sazan Real Estate Development LLC, koja projekt razvija u partnerstvu s Kushnerovom tvrtkom.
Rama, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat uz obećanje da će Albaniju uvesti u Europsku uniju do 2030. godine te nastoji privući ulaganja u jednu od najsiromašnijih europskih zemalja, također odbacuje tvrdnje da će projekt ugroziti netaknutu obalu.
Prvog dana lipnja pred parlamentom je izjavio da su pregovori još u tijeku te da konačni prijedlog još nije usuglašen. U srijedu je poručio kako je "vrlo važno da ostanemo gostoljubivi, da ostanemo pravedni i da ni pod kojim okolnostima ne steknemo stigmu zemlje u kojoj se investitore dočekuje neprijateljski".
U intervjuu za Guardian, prije nego što je projekt dobio početno odobrenje, Rama je otkrio da Kushnerov interes za Albaniju traje već godinama, još iz vremena "kad Trump nije bio ni blizu toga da postane predsjednik SAD-a i kada je izgledalo vjerojatnije da će završiti u zatvoru nego u Bijeloj kući".
"To nije imalo veze s Trumpom, nego s Jaredom kao američkim investitorom s velikim projektom", rekao je.
Nakon gotovo 50 godina izolacije pod željeznom vlašću režima koji je zabranjivao putovanja, Albanija posljednjih godina postaje sve popularnija među turistima koje privlače njezina prirodna ljepota i pristupačne cijene.
Pristaše projekta smatraju da je Ramina strategija privlačenja luksuznih investitora nužna kako bi zemlja izbjegla zamke prekomjernog turizma. Protivnici, međutim, tvrde da je cijela kontroverza dodatno pojačala nezadovoljstvo vladom.
"Bijes nije toliko usmjeren prema Kushneru ili Ivanki Trump koliko prema vladi i načinu na koji je vodila cijeli proces", zaključio je Trajce.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare