AUTOMOBILIONA
Vozili smo novi SUV iz Kine i jedan od najpopularnijih automobila u Hrvata
U novoj epizodi Automobilione testirali smo Lynk&Co 08, Suzuki Vitaru i Alfu Romeo Tonale.
Među brojim kineskim brendovima koji su posljednjih godina stigli u Hrvatsku našao se i jedan od rijetkih koji cilja na premium segment - Lynk&Co. Mi smo testirali njihov najbolji model imena 08, a koji obećava jako nisku potrošnju.
Na ceste su nam stigli i neki novi modeli, a možda je i najviše pažnje privukao novi Renault Clio. Također, BYD je bio jako aktivan posljednjih dana te su nam pokazali čak četiri svoja nova modela.
Napokon nam je na test stigao automobil koji je među najčešćim izborom privatnih kupaca u Hrvatskoj, a ime mu je Suzuki Vitara.
Europska unija često kroji našu sudbinu, a ni promet tu nije izuzetak. O svemu što nas čeka razgovarali smo sa zastupnicom u Europskom parlamentu i članicom Odbora za promet i turizam, Nikolinom Brnjac.
Za kra, među privma donosimo test nove Alfe Romeo Tonale, atraktivnog talijanskog SUV-a koji želi biti i zabavan.
Automobilionu gledajte u petak 27. veljače u 20:00 sati na N1 televiziji.
