AUTOMOBILIONA
Vozimo limuzinu koja osvaja pogledom i novi SUV iz Njemačke
U novoj epizodi Automobilione testirali smo Mazdu6e, KGM Torres i Opel Fronteru.
Mazda je prošle godine predstavila dugo očekivanog nasljednika svoje limuzine Mazde6. Novi je model odmah osvojio svojim atraktivnim izgledom, ali i donio jednu veliku promjenu. Kakva je zapravo nova Mazda6e doznajemo u testu.
Nedavno je na naše tržište stigao još jedan novi brend. Točnije, vratio se, jer korejski KGM je nasljednik marke Ssangyong koja je već bila prisutna u Hrvatskoj. Sada smo imali prilike testirati njihov SUV imena Torres, u kojeg polažu velike nade.
Iz Japana nam novosti donose Suzuki i Toyota, koji žele dokazati da auti i dalje žele biti zabavni.
Doznajemo i koje ćemo modele uskoro voziti na našim cestama - od povratka nekih poznatih imena do nekih manje poznatih.
Za kraj smo pripremili test legendarne Opel Frontere koja više nije onaj SUV terenac kakvim je se sjećamo. Kako se nova Frontera prilagodila novom vremenu doznajte u Automobilioni.
Automobilionu gledajte u petak 13. ožujka u 20:00 sati na N1 televiziji.
