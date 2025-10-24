Jedan od najpoznatijih automehaničara otkrio je koji je trenutno najbolji „jeftin“ rabljeni automobil na tržištu.
Scotty Kilmer, jedan od najpopularnijih mehaničara na YouTubeu, istaknuo je da je Toyota Corolla njegov broj jedan izbor za sve koji traže pouzdan i pristupačan rabljeni automobil, piše Nova.rs.
Kilmer je pohvalio Corollu zbog njezinih ključnih prednosti – prednjeg pogona, kvalitetne unutrašnjosti i izvrsnog sigurnosnog standarda. Dodao je da je automobil poznat i po vrlo dobroj potrošnji goriva, što ga čini idealnim prvim vozilom za početnike u vožnji.
Kilmer već godinama slovi kao veliki obožavatelj japanskog proizvođača i često ističe Toyotu kao sinonim za pouzdanost na cestama.
Kilmer je objasnio:
„Prvo i osnovno, prodan je ogroman broj Corolli, pa ih ima mnogo u prodaji i lako možete pronaći dobar rabljeni primjerak. Nema potrebe kupovati novi automobil. Ako pada kiša, prednji pogon je odličan i po kiši i po snijegu. Ima dovoljno prostora, a kvaliteta unutrašnjosti je znatno poboljšana. Automobil izgleda lijepo, dovoljno je brz, a troši malo goriva.
Vlasnik ovog automobila ranije je imao Toyotu Yaris, manji model, ali Corolla ima čak i bolju potrošnju. Što se sigurnosti tiče, ima zračne jastuke po cijeloj kabini, pa je izuzetno sigurna. Osim toga, manji četverovratni automobil jeftiniji je za osiguranje, tako da ako tražite prvo vozilo za tinejdžera, Corolla je najbolji izbor.“
Najprodavaniji model Toyote
Toyota Corolla se prvi put pojavila šezdesetih godina prošlog stoljeća, a već tijekom sedamdesetih postala je jedno od najpopularnijih vozila u Japanu. S vremenom je postala najprodavaniji model Toyote i jedno od najuspješnijih vozila u povijesti automobilske industrije – kako na domaćem, tako i na svjetskom tržištu.
Cijene rabljenih Corolli
Cijena rabljenih Corolli varira ovisno o starosti, prijeđenim kilometrima i općem stanju vozila.
Kupci mogu pronaći starije rabljene modele u rasponu od 5.000 do 10.000 eura, dok noviji hibridni modeli s malom kilometražom mogu dosegnuti i do 20.000 eura.
Toyota Corolla tako i danas ostaje jedan od najpouzdanijih i najisplativijih automobila – savršen izbor za vozače koji traže sigurnost, dugotrajnost i niske troškove održavanja.
