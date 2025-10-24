„Prvo i osnovno, prodan je ogroman broj Corolli, pa ih ima mnogo u prodaji i lako možete pronaći dobar rabljeni primjerak. Nema potrebe kupovati novi automobil. Ako pada kiša, prednji pogon je odličan i po kiši i po snijegu. Ima dovoljno prostora, a kvaliteta unutrašnjosti je znatno poboljšana. Automobil izgleda lijepo, dovoljno je brz, a troši malo goriva.

Vlasnik ovog automobila ranije je imao Toyotu Yaris, manji model, ali Corolla ima čak i bolju potrošnju. Što se sigurnosti tiče, ima zračne jastuke po cijeloj kabini, pa je izuzetno sigurna. Osim toga, manji četverovratni automobil jeftiniji je za osiguranje, tako da ako tražite prvo vozilo za tinejdžera, Corolla je najbolji izbor.“